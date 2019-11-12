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Гороскоп-2020: Украине пообещали благоприятный сдвиг

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Астролог Людмила Халанская в контексте астрологического прогноза на 2020 год сообщила о том, что Украину ожидают "благоприятные сдвиги после длительного периода бездействия".

Им, в частности, будет способствовать особое положение планет в начале 2020 года, – сказала она в блоге OBOZREVATEL.

"2020 год будет очень важным для нашего государства. С самого начала года до середины весны и потом ещё раз в конце 2020 года Плутон составит долгосрочный гармоничный аспект с Марсом Украины – это гарантированные благоприятные сдвиги после длительного периода бездействия", – подчеркнула она.

Украину ожидают благоприятные сдвиги после длительного периода бездействия, сказала астролог

Украину ожидают благоприятные сдвиги после длительного периода бездействия, сказала астролог

По ее словам, планета Марс "впервые за много лет начнёт проявлять себя в нашем гороскопе, а Марс – это решительные действия, достижение целей, активность и энергия".

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Астролог добавила, что в январе и феврале 2020 года "к Плутону присоединится и Сатурн, который также составит сильный гармоничный аспект с Марсом Украины, тем самым давая возможность отрегулировать, регламентировать, официально узаконить важные для государства положения и нормы".

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп на ноябрь 2019 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Людмила Халанская
Место
Украина
Тег
Гороскоп 2020
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
По фазе?))))
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