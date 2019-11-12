Гороскоп-2020: Украине пообещали благоприятный сдвиг

Астролог Людмила Халанская в контексте астрологического прогноза на 2020 год сообщила о том, что Украину ожидают "благоприятные сдвиги после длительного периода бездействия".

Им, в частности, будет способствовать особое положение планет в начале 2020 года, – сказала она в блоге OBOZREVATEL.

"2020 год будет очень важным для нашего государства. С самого начала года до середины весны и потом ещё раз в конце 2020 года Плутон составит долгосрочный гармоничный аспект с Марсом Украины – это гарантированные благоприятные сдвиги после длительного периода бездействия", – подчеркнула она.

Украину ожидают благоприятные сдвиги после длительного периода бездействия, сказала астролог

По ее словам, планета Марс "впервые за много лет начнёт проявлять себя в нашем гороскопе, а Марс – это решительные действия, достижение целей, активность и энергия".

Астролог добавила, что в январе и феврале 2020 года "к Плутону присоединится и Сатурн, который также составит сильный гармоничный аспект с Марсом Украины, тем самым давая возможность отрегулировать, регламентировать, официально узаконить важные для государства положения и нормы".

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп на ноябрь 2019 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

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