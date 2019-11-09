Долгожданный 2020 год! Его ознаменуют сразу несколько важных астрологических показателей. Многие, с кем мы уже много лет следим за астрологической ситуацией в Украине и в мире, давно ждут наступления именно этого года.

Если говорить об общей астрологической ситуации в целом, то наиболее значимым в 2020 году будет для землян соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Из-за периодов ретроградности обе эти планеты составят несколько точных соединений друг с другом на протяжении года, но и в остальное время их соединение будет оказывать своё влияние.

Такое соединение влечёт за собой существенные политические и социальные перемены в мире. Это могут быть не самые безболезненные, но необходимые для дальнейшего развития цивилизации перемены, учитывая, что в начале года ещё одна планета – Сатурн – также попадёт в соединение с Плутоном.

Впрочем, соединение – лишь указующий аспект, который активирует, включает в действие указанные планеты, акцентирует их значимость. Тем не менее, соединение двух таких серьёзных, радикально меняющих жизнь астрологических игроков планет, как Сатурн и Плутон, не пройдёт бесследно, и нас ожидает долгий период важных исторических процессов, которые коснутся сразу нескольких государств, а также всемирных организаций и объединений. Можно сказать, что это год нового отсчёта, начала новых циклов мировой истории. Эти процессы не обойдут вниманием и Украину, так как именно в Козероге начинается наш гороскоп, и оба указанных соединения, а также ряд других сильных аспектов сформируют значимые для Украины события.

2020 год будет щедр на благоприятные аспекты для Украины

Вообще, 2020 год будет очень важным для нашего государства. На это указывает вышеупомянутый Юпитер, который весь год будет идти по первому дому гороскопа Украины, тем самым акцентируя внимание на значимости этого года для нашей страны.

С самого начала года до середины весны и потом ещё раз в конце 2020 года Плутон составит долгосрочный гармоничный аспект с Марсом Украины – это гарантированные благоприятные сдвиги после длительного периода бездействия: Марс впервые за много лет начнёт проявлять себя в нашем гороскопе, а Марс – это решительные действия, достижение целей, активность и энергия.

На два зимних месяца в начале года к Плутону присоединится и Сатурн, который также составит сильный гармоничный аспект с Марсом Украины, тем самым давая возможность отрегулировать, регламентировать, официально узаконить важные для государства положения и нормы (Сатурн – это закон и порядок).

Ещё одним значимым моментом этого года является соединение в начале весны транзитного Сатурна с натальным Сатурном Украины. Можно сказать, это наиболее ожидаемое, желанное для нас астрологическое событие, которое знаменует собой завершение целого этапа жизни государства и начало нового цикла его развития.

Именно этот год станет первым в процессе так необходимых нам системных преобразований, которые обозначились к моменту завершения цикла Сатурна. Все вопросы, на которые пока нет ответа, все нерешённые проблемы, стоящие перед нами сейчас, войдут в нашу повестку дня на ближайшие годы.

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Весенний транзит Сатурна запустит реализацию этой многолетней программы. Вообще, весна (особенно в самом начале) подарит много гармоничных, действенных аспектов, так долго нами ожидаемых, которые, наконец, существенно продвинут нас на нашем трудном пути перемен.

2020 год будет к нам щедр на благоприятные аспекты! Одним из таких аспектов, например, станет трин транзитного Нептуна к Плутону Украины, который будет способствовать дальнейшему формированию идеологии, правильных, нужных, полезных для жизни государства идей и представлений.

Мы находимся приблизительно в середине исторического пути трансформации взглядов и представлений о том, к чему нам стремиться, какие пути достижения целей избрать, каким должно быть государство Украина, что нам мешает на нашем пути и как нам от этого избавиться. Трин Нептуна к Плутону направит в позитивное русло наши идеологические изыскания.

Словом, 2020 год будет важным, значимым, акцентированным для Украины годом! Нам нельзя упускать это время.

Благоприятный для решительных действий период продлится лишь до начала 2021 года включительно. Потом ситуация изменится, и в 2022 году выльется в новое противостояние народа и власти.

Кровавых событий не будет, бояться нам не нужно – бояться надо тем, кто не хочет меняться, кто всеми силами держится за старую систему – именно против них и будет направлен народный гнев. Но это будет потом. А пока – готовимся к активным ярким процессам, которые уже начинают вступать в силу.

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