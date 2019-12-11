Год Крысы: астролог назвала секрет успеха

Астролог Эфа Форина рассказала о том, что с первого дня года Белой Металлической Крысы весь мир заметит глобальные перемены.

"Стихия Металла и целеустремленность Белой Крысы принесут много приятных сюрпризов всем знакам Зодиака", – сказала она в блоге OBOZREVATEL.

Как уточнила астролог, Новый год по китайскому календарю наступит 25 января 2020 года. "Главное в год Белой Металлической Крысы - не проявлять лени и слабости, действовать напористо и самоуверенно, и тогда хозяйка года почувствует в вас родственную душу и поможет вам добиться грандиозных успехов даже в самых сложных делах", – подчеркнула она.

Год Белой Крысы

Вместе с тем Эфа Форина добавила, что Крыса "не потерпит, если вы пустите дела на самотек и будете надеяться только лишь на подарки судьбы". Таким образом, год Крысы будет наиболее удачным для амбициозных и целеустремленных людей, сказала она.

По прогнозам астролога, 2020 год будет благоприятен для работы, которая приносит удовольствие и связана с творчеством. Такая деятельность обеспечит как благосостояние, так и карьерный рост, пояснила она.

Эфа Форина сообщила о том, что, согласно восточной традиции, год Белой Крысы прекрасно подходит для смены рода деятельности. "Везение и удача будут сопутствовать вам на новом поприще", – пообещала она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина озвучила гороскоп по знакам Зодиака на солнечное затмение 26 декабря 2019 года. В частности, она пояснила, какое влияние оно окажет на всех жителей Земли.

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