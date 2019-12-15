2020 год по восточному календарю будет годом Белой Металлической Крысы. Этот знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа, и именно поэтому год Крысы считается значимым абсолютно для всех знаков Зодиака.

Белая Крыса оценит заслуги всех знаков Зодиака за прошедшие 12 лет и раздаст каждому новые задания на будущий цикл гороскопа. Впереди нас ожидает год, в который необходимо наметить планы на ближайшие 12 лет, прописать и проложить маршрут к новой жизни в богатстве, здоровье, любви и успехе.

Стихия Металла и целеустремленность Белой Крысы принесут много приятных сюрпризов всем знакам Зодиака.

25 января 2020 года мы попрощаемся с полюбившейся нам хозяйственной Земляной Свиньей и встретим очаровательную Белую Металлическую Крысу. Буквально с первого же дня Нового года вы заметите глобальные перемены как в личной жизни, так и в окружающем мире, ведь стихия и цвет новой хозяйки года кардинально отличается от предыдущих властителей.

Год Белой Металлической Крысы

И если в начале своего года Белая Крыса будет вести себя осторожно и осмотрительно, принюхиваясь к своим владениям, то уже в первый весенний месяц она возьмет все дела в свои сильные когтистые лапки и удивит вас своими мудрыми, но порой неожиданными решениями.

Главное в год Белой Металлической Крысы - не проявлять лени и слабости, действовать напористо и самоуверенно, и тогда хозяйка года почувствует в вас родственную душу и поможет вам добиться грандиозных успехов даже в самых сложных делах. Однако помните, что Металлическая Крыса - сильное и независимое животное. Она не потерпит, если вы пустите дела на самотек и будете надеяться только лишь на подарки судьбы.

В Китае крыса считается священным животным и символизирует храбрость, хитрость и способность любыми путями добиваться поставленных целей. Так что 2020 год Крысы станет крайне удачным годом для людей амбициозных и целеустремленных.

В год Металлической Крысы приветствуется любая работа, которую вы делаете с удовольствием, а если труд еще и связан с творчеством, то Крыса, как говорится, даст вам карт-бланш. Работа, наконец, принесет всё то, что вы с нетерпением ждали в уходящем году - карьерный рост, признание заслуг и материальное удовлетворение.

Так как Крыса - это первый знак восточного гороскопа, она также благоприятно отнесется к смене рода деятельности. Везение и удача будут сопутствовать вам на новом поприще. Финансовая ситуация в год Белой Крысы будет неторопливо, но уверенно улучшаться.

Крыса благосклонно относится к тем людям, которые инвестируют средства в собственные эмоции. Не жалейте средств на путешествия и свое хобби, возможно, они принесут вам в будущем неплохой доход, а кто-то даже сменит свою профессию.

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