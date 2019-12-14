2020 год по восточному календарю - это год Белой Металлической Крысы (Мыши). В нашей стране его будут отмечать дважды: традиционно со светским Новым годом 1 января и по лунному календарю 25 января.
Белая Крыса - животное необычное. Оно относится к проявлению тайных сил Земли, так как живет под землей и там же строит норки. Поэтому год Крысы всегда непредсказуем и богат на грандиозные события и перемены мирового масштаба.
В ведических традициях Азии Крыса (Мышь) является Ваханой (средством передвижения) Бога Ганеши и символизирует вторую чакру свадхистану. Сама свадхистана маленькая, как мышь или крыса, но способна рождать огромные достижения и разрушать любые препятствия - не зря же на ней едет сам устранитель препятствий, слоноголовый Гашенша, сын Шивы!
Год Белой Металлической Крысы несет трансформации
Белая металлическая Крыса любит цвета: белый, все пастельные светлые и мягкие тона, серебряный и синий. Именно в этой цветовой гамме следует подбирать одежду.
Белая Металлическая Крыса (Мышь) любит такие блюда: любые каши, пельмени и вареники, рыбу и морепродукты, блинчики с начинкой, блюда в форме шаров (шары из риса, картофельные крокеты, пончики и т.д.).
Самый лучший подарок в год Крысы - конверт с деньгами в красном конверте с вложенным талисманом в форме монетки.
Согласно зороастрийскому летоисчислению, 2020 год будет годом Слона и начнется 21 марта 2020 года. По календарю славян новый 2020 (7528 от сотворения Мира год) начнется 22 декабря 2019 года и его тотем - Сокол! Сокол - это не простая птица. Так же, как в христианстве, голубь олицетворяет Святой Дух, у древних славян сокол олицетворял самого Рода Всевышнего, Абсолютный источник всего.
Белая Металлическая Крыса, Слон, Сокол - это олицетворение в мифах очень гигантских Сил. Все они придут в движение. Будут моменты, когда человечество даже ужаснется грандиозным масштабам этих движений! Будем готовы.
Год также крайне трансформационный - 6 солнечных и лунных затмений, что бывает крайне редко. Два затмения совпадают с Днями Силы. Тоже очень редко. Это если брать светский Новый год по светскому календарю. А если считать год так, как считали древние культуры, от зимнего солнцестояния до зимнего солнцестояния, то на протяжении 7528 года будет 7(!) затмений. Плюс високосный год – это всегда перемены.
Представьте себе трансформационную силу года! Такого года на нашем веку еще не было. Ждем перемен. А в политике появятся множество "черных лебедей" и у всех всё пойдет не по плану.
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