Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости астрологии

Эфа Форина
Эфа Форина
астролог Все статьи автора

Год Белой Крысы: как и в чём встречать

763

Чтобы удача сопутствовала вам целый 2020 год, обязательно приобретите фигурки Белой Крысы и поставьте их на видное место в доме и на работе.

Главное правило встречи Нового 2020 года - ваш наряд должен быть новым. Любимые прошлогодние платья и костюмы оставьте для более подходящего случая, ведь год Крысы начинает новый жизненный цикл, а значит, обновиться должны и мы с вами.

Год Белой Металлической Крысы

Год Белой Металлической Крысы

Подбирая праздничный новогодний наряд-2020, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• все, начиная от белья и заканчивая аксессуарами, должно быть новым;

• цветовая гамма должна быть светлой, но обязательно с яркими вкраплениями;

• в своем наряде вы должны чувствовать себя полностью комфортно;

• в вашем наряде обязательно должен присутствовать хотя бы один металлический аксессуар.

Новогодний наряд должен быть светлым с яркими вкраплениями

Новогодний наряд должен быть светлым с яркими вкраплениями

Google Images

Что касается длины и фасона новогоднего наряда, то здесь вам предлагается проявить свою фантазию:

• пышные платья с массивными украшениями - для привлечения денежной удачи в новом году;

• туники и сарафаны - для удачи в любви;

• платья строгого покроя или элегантные костюмы - для продвижения в карьере и успеха в бизнесе.

Не забывайте, что ваш образ и настроение должны быть блистательными!

Новости
Пальчики оближешь: 9 вкуснейших закусок для новогодней вечеринки

Чтобы в новом году максимально везло, воспользуйтесь следующими советами:

• Новогодняя скатерть должна быть из натуральных тканей в ярком праздничном оформлении.

• В центре стола должна находиться тарелочка с зернами и монетами, в нее можно поставить символ года - Белую Крысу. Также поместите в тарелку дубовые желуди для привлечения богатства в вашу жизнь.

• На столе должна находиться булка, пирог или хлеб, испеченные руками хозяйки, а также соль как оберег от темных сил и духов, символ достатка вашего дома.

• Чтобы год был сытным и прибыльным, щедро накройте и украсьте стол.

Оливье, мандарины и селедка под шубой - традиционные блюда на Новый год

Оливье, мандарины и селедка под шубой - традиционные блюда на Новый год

Google Images

• На столе в изобилии должны быть простые спиртные напитки, будь то вина, коньяк, водка, компоты, без всяких замысловатых коктейлей, которые не нравятся хозяйке 2020 года.

• В новогоднюю ночь под бой курантов можно загадывать не одно, а множество желаний.

• Чтобы мечты однозначно сбылись, их нужно визуализировать, представляя в голове детальную и четкую картинку вашего желания.

• Чтобы в доме был достаток и благополучие, нужно постучать по столу ложкой три раза перед новогодней трапезой, проговаривая заговор: "Стол накрыт, всего полно, пусть так будет целый год";

Новости
Рецепты самой вкусной новогодне-рождественской выпечки

• Чтобы следующий год был прибыльным, приготовьте металлическую (желательно белую) монетку, сожмите ее крепко в руке под бой курантов и скажите: "Деньга к деньге, а сила во мне", а после носите в кошельке в качестве талисмана в отдельном кармашке.

• После боя курантов на пару минут приоткройте дверь или окно, чтобы запустить в помещение удачу и счастье.

Если человек проспит праздник, то будет в Новом году любимчиком судьбы при условии, что это произошло случайно.

Канун Нового года - самое время подготовить свои желания к исполнению! Все мы знаем, что под Новый год исполняются все желания, по крайней мере, так нам говорили с детства. Но, проходят годы, а результата нет. Сколько времени вы уже потратили на их исполнение и ожидание? Сколько потратили впустую времени, съели пепла на Новый год, сколько сожги бумаги с написанными желаниями впопыхах?

Хочу поделиться с вами своими знаниями, с помощью которых вы сможете исполнять свои мечты. Это не колдовство, не магия, это работа вашего мозга и обретения новых навыков вашей жизни.

Новости
Год Белой Крысы: что повесить на ёлку, чтобы привлечь удачу

Я приглашаю вас на необычный марафон, в котором не только сбываются мечты, но и происходит переосмысление и перестройка именно вашего сознания, а значит, вы получаете не только исполнение своих желаний, но и приобретаете успешное мышление, и эти знания и навыки останутся с вами на всю жизнь.

Мы начинаем 26 декабря 2019 года, а оканчиваем программу 23 января 2020 года. Присоединяйтесь к нам!

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Эфа Форина Эфа Форина
Темы
Эксклюзив Новый год
Теги
Новый Год-2020 гороскоп 2020
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы