Чтобы удача сопутствовала вам целый 2020 год, обязательно приобретите фигурки Белой Крысы и поставьте их на видное место в доме и на работе.

Главное правило встречи Нового 2020 года - ваш наряд должен быть новым. Любимые прошлогодние платья и костюмы оставьте для более подходящего случая, ведь год Крысы начинает новый жизненный цикл, а значит, обновиться должны и мы с вами.

Год Белой Металлической Крысы

Подбирая праздничный новогодний наряд-2020, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• все, начиная от белья и заканчивая аксессуарами, должно быть новым;

• цветовая гамма должна быть светлой, но обязательно с яркими вкраплениями;

• в своем наряде вы должны чувствовать себя полностью комфортно;

• в вашем наряде обязательно должен присутствовать хотя бы один металлический аксессуар.

Новогодний наряд должен быть светлым с яркими вкраплениями Google Images

Что касается длины и фасона новогоднего наряда, то здесь вам предлагается проявить свою фантазию:

• пышные платья с массивными украшениями - для привлечения денежной удачи в новом году;

• туники и сарафаны - для удачи в любви;

• платья строгого покроя или элегантные костюмы - для продвижения в карьере и успеха в бизнесе.

Не забывайте, что ваш образ и настроение должны быть блистательными!

Чтобы в новом году максимально везло, воспользуйтесь следующими советами:

• Новогодняя скатерть должна быть из натуральных тканей в ярком праздничном оформлении.

• В центре стола должна находиться тарелочка с зернами и монетами, в нее можно поставить символ года - Белую Крысу. Также поместите в тарелку дубовые желуди для привлечения богатства в вашу жизнь.

• На столе должна находиться булка, пирог или хлеб, испеченные руками хозяйки, а также соль как оберег от темных сил и духов, символ достатка вашего дома.

• Чтобы год был сытным и прибыльным, щедро накройте и украсьте стол.

Оливье, мандарины и селедка под шубой - традиционные блюда на Новый год Google Images

• На столе в изобилии должны быть простые спиртные напитки, будь то вина, коньяк, водка, компоты, без всяких замысловатых коктейлей, которые не нравятся хозяйке 2020 года.

• В новогоднюю ночь под бой курантов можно загадывать не одно, а множество желаний.

• Чтобы мечты однозначно сбылись, их нужно визуализировать, представляя в голове детальную и четкую картинку вашего желания.

• Чтобы в доме был достаток и благополучие, нужно постучать по столу ложкой три раза перед новогодней трапезой, проговаривая заговор: "Стол накрыт, всего полно, пусть так будет целый год";

• Чтобы следующий год был прибыльным, приготовьте металлическую (желательно белую) монетку, сожмите ее крепко в руке под бой курантов и скажите: "Деньга к деньге, а сила во мне", а после носите в кошельке в качестве талисмана в отдельном кармашке.

• После боя курантов на пару минут приоткройте дверь или окно, чтобы запустить в помещение удачу и счастье.

• Если человек проспит праздник, то будет в Новом году любимчиком судьбы при условии, что это произошло случайно.

Канун Нового года - самое время подготовить свои желания к исполнению! Все мы знаем, что под Новый год исполняются все желания, по крайней мере, так нам говорили с детства. Но, проходят годы, а результата нет. Сколько времени вы уже потратили на их исполнение и ожидание? Сколько потратили впустую времени, съели пепла на Новый год, сколько сожги бумаги с написанными желаниями впопыхах?

Хочу поделиться с вами своими знаниями, с помощью которых вы сможете исполнять свои мечты. Это не колдовство, не магия, это работа вашего мозга и обретения новых навыков вашей жизни.

Я приглашаю вас на необычный марафон, в котором не только сбываются мечты, но и происходит переосмысление и перестройка именно вашего сознания, а значит, вы получаете не только исполнение своих желаний, но и приобретаете успешное мышление, и эти знания и навыки останутся с вами на всю жизнь.

Мы начинаем 26 декабря 2019 года, а оканчиваем программу 23 января 2020 года. Присоединяйтесь к нам!

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!