Фэншуй в офисе: дизайнер рассказала, как обустроить рабочее место

Украинский дизайнер, специалист по фэншуй Сюзанна Ланьо посоветовала не размещать рабочее кресло в углу и садиться спиной к стене.

"Кресло, в котором вы работаете, нужно ставить в "сильную позицию". И это любой может сделать в офисе уже сейчас", – рассказала Ланьо в эфире ObozTV.

"Вы должны видеть двери. Они должны располагаться либо слева, либо справа. Желательно, чтобы за спиной была стена – самая длинная, самая основательная", – объяснила дизайнер.

По ее словам, по обе стороны от рабочего места тоже должно быть свободное, не загроможденное пространство.

"Тогда – как птица Феникс. Есть энергия. Тогда вы начинаете видеть возможности, и тогда возможности начинают приходить к вам", – отметила Ланьо.

Консультант по фэншуй заверила, что в среднем положительные результаты от перестановки появляются уже через 9 дней. Минимальный срок – 2 дня, а максимальный – 9 месяцев.

"Девять месяцев – максимальный срок. Когда вы поменяли положение стола и это однозначно сработает. Поэтому всем рекомендую", – заключила она.

По словам Ланьо, иногда эффект от перестановки появляется уже через 2 дня completewellbeing.com

Ранее OBOZREVATEL собрал главные приметы финансового благополучия, которые помогают привлечь в жизнь деньги.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!