Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Выносить мусор вечером: мастер фэншуй рассказала, как "нейтрализовать" суеверие

Читать материал на украинском

Принципы фэншуй помогут "нейтрализовать" народную примету, которая запрещает выносить мусор после заката солнца.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV дизайнер, консультант по фэншуй Сюзанна Ланьо. Она также рассказала, в каком месте дома с точки зрения гармонизации пространства ни в коем случае нельзя ставить мусорное ведро.

"Если мусорное ведро стоит в "направлении успеха" у человека (т.н. Шен-Ци. – Ред.) – то у него может замечательно идти финансовый поток, он может хорошо зарабатывать, но деньги будут быстро уходить. Как мусор. То есть, трат будет больше, чем доходов", – отметила Ланьо.

По ее словам, в этом случае может помочь всего одно движение: "Переставляешь мусорное ведро и уже по-другому течет энергия".

Новости
Как привлечь деньги в жизнь: главные приметы

На вопрос, согласуется ли с принципами фэншуй распространенное суеверие, что нельзя вечером выносить мусор, Ланьо ответила:

"Это наше отношение. А если у человека предубеждение, возможно, что-то даже случится. Но никто не говорит, что человек прожил несчастную жизнь из-за того, что он выносил мусор по вечерам".

"Я считаю, что дело не в этом. При определенном душевном настрое, правильно отрегулировав пространство – можно выносить мусор в любое время", – заверила специалист по фэншуй.

По законам фэншуй, мусорное ведро не должно стоять в "зоне успеха"

По законам фэншуй, мусорное ведро не должно стоять в "зоне успеха"

kipmu.ru

Как писал OBOZREVATEL, широкое распространение суеверий зачастую приводит к неожиданным эффектам. Так, "мистическая дата" пятница, 13-е, считается чуть ли не самым безопасным днем в году – из-за плохих примет и стереотипов люди в этот день ко всему относятся осторожнее.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Тег
традиции
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
Охренеть!!!Прям,ссссуко,тема для диссертации.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0