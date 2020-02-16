Выносить мусор вечером: мастер фэншуй рассказала, как "нейтрализовать" суеверие

Принципы фэншуй помогут "нейтрализовать" народную примету, которая запрещает выносить мусор после заката солнца.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV дизайнер, консультант по фэншуй Сюзанна Ланьо. Она также рассказала, в каком месте дома с точки зрения гармонизации пространства ни в коем случае нельзя ставить мусорное ведро.

"Если мусорное ведро стоит в "направлении успеха" у человека (т.н. Шен-Ци. – Ред.) – то у него может замечательно идти финансовый поток, он может хорошо зарабатывать, но деньги будут быстро уходить. Как мусор. То есть, трат будет больше, чем доходов", – отметила Ланьо.

По ее словам, в этом случае может помочь всего одно движение: "Переставляешь мусорное ведро и уже по-другому течет энергия".

На вопрос, согласуется ли с принципами фэншуй распространенное суеверие, что нельзя вечером выносить мусор, Ланьо ответила:

"Это наше отношение. А если у человека предубеждение, возможно, что-то даже случится. Но никто не говорит, что человек прожил несчастную жизнь из-за того, что он выносил мусор по вечерам".

"Я считаю, что дело не в этом. При определенном душевном настрое, правильно отрегулировав пространство – можно выносить мусор в любое время", – заверила специалист по фэншуй.

По законам фэншуй, мусорное ведро не должно стоять в "зоне успеха" kipmu.ru

Как писал OBOZREVATEL, широкое распространение суеверий зачастую приводит к неожиданным эффектам. Так, "мистическая дата" пятница, 13-е, считается чуть ли не самым безопасным днем в году – из-за плохих примет и стереотипов люди в этот день ко всему относятся осторожнее.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал