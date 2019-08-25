Накануне очередного Дня Независимости Украины я составила прогноз для нашей страны на ближайший год. Для этого я составила астрологическую карту, сделала расклад по 12 астрологическим Домам сразу по двум колодам Таро: "Таро Снов" и "Таро Ленорман". Интересно, что карты практически продублировали друг друга.

Первое впечатление, которое у меня сложилось от этого расклада – бурно и местами весело. Мы и молимся, и крестимся, и ржем, и плачем.

Я сделала расклад на 12 месяцев: с 24 августа по 24 сентября, с 24 сентября по 24 октября и так далее.

Гороскоп Украины. Расклад по картам Таро Фото: Эфа Форина

В первом доме, с 24 августа по 24 сентября, выпала "Двойка Жезлов" и "Пятерка Мечей". Первый Дом показывает, как будут развиваться события. На первой карте все действующие лица стоят спиной к нам. То есть люди решают свои вопросы без нас. Вторая карта означает бессмысленную борьбу. Мы боремся, мы что-то делаем, но на самом деле это видимость.

Месяц будет связан со скандалами. В том числе с формированием коалиции в Верховной Раде, с назначением на высокие посты. Придут старые лица под новыми масками. Внутреннее недовольство перерастает в недовольство внешнее.

Но злую шутку с украинцами может сыграть такая национальная черта, как "моя хата скраю". Каждый будет кричать у себя на кухне, как ему все не нравится, но, приходя на какие-то собрания, заседания, совещания он будет заботиться только о том, чтобы ему было хорошо. Этому будет подыгрывать и руководство. Оно будет раздавать подачки, чтобы люди молчали.

На период с 24 сентября по 24 октября выпадает карта "Маг" и "Рыцарь Мечей", ограниченная власть. То есть страной руководит не то, что нам показывают. Новые лица пришли во власть, но они руководимые, они ведомые, они практически не самостоятельны. Мы будем видеть во власти и очень много старых лиц. Не в смысле их возраста, а в том смысле, что они уже были в политике.

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Скачок цен будет. Несмотря на то, что гривна, как нам кажется, стабильна, это обманчивая стабильность. Потому что, с одной стороны, гривна укрепляется, а с другой, товары дорожают.

Двойные стандарты, двойные обещания. Например, теперь мы якобы можем выбирать поставщика газа. Но на самом деле, чтобы сменить поставщика, нужно пройти семь кругов ада. Это же призрачный выбор, его нет.

Страна начинает жить в марионеточном режиме. Очень много договоров будет срываться – и на уровне государственной власти, и на бытовом уровне.

На период с 24 октября по 24 ноября выпал "Туз Мечей" и "Луна". Это разрыв старых связей. И это указание на руководство со стороны. В раскладе вообще много карт, указывающих на это. "Рыцарь Мечей" - ограниченная власть, "Туз Мечей" - разрыв отношений, "Пятерка Мечей" - бессмысленная борьба. "Повешенный" с "Четверкой Жезлов" - это ситуация, когда тебя крутят и замыливают тебе глаза.

С 24 декабря по 24 января ожидаются и так называемые мини-эпидемии. Вспышки забытых болезней. Карты или планеты не покажут название конкретного заболевания, но наверняка это будет связано с легкими, нетипичное течение болезни. Нас посетит какой-то новый штамм гриппа, и к этому, к сожалению, мы не сможем подготовиться.

С конца декабря и до конца февраля могут быть взрывы на военных арсеналах и крупные резонансные аварии. Их будет очень много. Еще один подобный всплеск будет в конце апреля.

Все любят говорить: "Телец нас спасет!" Да, с марта Уран вошел в знак Тельца, символ Украины. Но это говорит лишь о том, что нам нужно сидеть еще 7 лет и ждать изменений. Якобы Уран открывает дорогу финансовым потокам. Но эти потоки, направленные на ликвидацию коррупции, мошеннических схем и прочего – это видимость. У нас есть неблагоприятное соединение и Сатурна, и Плутона – это тяжелые планеты – в ноябре-декабре 2019 года в Козероге. Здесь мы можем ожидать дефолт.

Поможет ли нам Запад? Конечно, будут какие-то транши, но наша страна рассматривается как свинья, которую кормят на убой. В мае-июне нас немного "покормят", а потом задумаются: а хороша ли свинья? Простите за такое сравнение.

Страну ожидает еще много крупных скандалов на уровне первых лиц, которые на слуху, и судебных процессов, которые окончатся не скоро. Они будут вялотекущими и закончатся не так, как было задумано.

Очень важная тема – война на Донбассе. Что будет? Закончится ли война? Нет, военные действия не закончатся. Но руководство страны продвинется в решении этого вопроса. Но решение будет найдено не раньше 2022 года.

Не исключено, что на нашей территории будут некоторые техногенные катастрофы. Я считаю Крым нашей территорией, поэтому рассматриваю Украину целостной. Какое-то крупное сооружение в Крыму может завалиться. Там уже пошли какие-то трещины. Из чего-то крепкого и построенного недавно в Крыму, наверное, только Крымский мост.

Две женщины могут нагнетать обстановку, и к марту это может привести к народным волнениям. Но все затихнет само собой. Это заканчивается "Умеренностью", "Повешенным" и "Колесом Фортуны".

Украина празднует День Независимости Google Images

С одной стороны, "Колесо Фортуны" - карта хорошая, но, с другой стороны, это колесо. Оно постоянно движется. Поэтому оно завертит народ, но поскольку он ленивый, всё закончится ничем.

С 24 апреля по 24 мая нас ожидает изменение государственных структур. Новые назначения будут связаны со старыми лицами, которых мы уже не хотели бы видеть.

Самым опасным периодом будет период с 24 июня по 24 июля 2020 года. Здесь выпали "Императрица" и "Солнце". Может быть что-то связанное с властью. Мы видим яркое сияние женщины, но оно принесет не много радости. Будет какой-то очень нестандартный ход. Тем не менее, власть удержится, режим в Украине устоит.

Если подытожить. Если этот год пережить, то станет легче, только не понятно, кому.

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