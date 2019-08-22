Торжественное заседание новоизбранной Верховной Рады Украины 9-го созыва состоится 29 августа 2019 года.

29 августа – это 28-й лунный день. Его символическое значение – широкий жест, дарение. В общем-то, довольно благоприятный день для начала большого дела, что мы и видим.

Открытие заседания будут сопровождать яркие события не только позитивного характера. Не исключена вероятность попытки помешать началу работы.

Сами депутаты настроены решительно, некоторые не совсем понимают, что происходит, но очень осторожно будут реагировать на всевозможные новшества.

Будет перерасход бюджета, да и много разбирательств по поводу финансов. Назначения очень нас удивят, но это будут люди в основном из старой системы. Даже если мы увидим новые лица, то за ними будут стоять серые кардиналы.

Вся работа ВР будет нестандартная.

Маг. Иллюстрация https://nicstyle.ru

Ближе к концу года возможен крупный скандал, связанный с женщиной-политиком. Многие обещания не будут выполнены, некоторые проигнорируются, но в основном работа намечена, и ею руководят.

Весной будут недовольства в народе, но к чему-то радикальному это не приведет.

Есть ли шанс у парламента в этом составе дойти до окончания срока действия полномочий? Есть. При условии, что не допустят волнений. А они будут подниматься несколько раз.

В любом случае, я желаю всем терпения и разума. Ремонт в доме, даже косметический, нельзя окончить за три дня. А у нас в стране капитальный ремонт. Надо потерпеть и потом наслаждаться результатом.

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