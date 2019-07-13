17 июля 2019 года произойдет лунное затмение.

Многие в этот день почувствуют накал страстей в своей жизни. Это будет связано с тем, что давно пора принять решения об избавлении от того или иного события, которое чересчур долго задержалось в вашей жизни.

Например, если ваши отношения зашли в тупик или вы давно хотели прояснить ситуацию с партнером, поменять место жительства, работу - пришло ваше время. Чем быстрее вы расставите все точки над "и", тем быстрее стабилизируется ваше состояние.

Пейзаж с луной, иллюстрация 1ZOOM.Ru

В этот период вы действительно увидите, кто есть кто в вашем окружении. Главное - не закрывать глаза на проблему. Многие найдут решение казалось бы неразрешимой проблемы. Просто обратите внимание на знаки Вселенной. Если вы будете игнорировать принятие решений или знаки судьбы, следующее затмение вам преподнесет много сложных ситуаций, некоторые даже получат откат в прошлое.

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Так что лучше это затмение провести максимально подготовленным, пересмотреть свои планы и не оставлять открытые вопросы на потом.

Многие почувствуют именно в это затмение прилив сил и дух борьбы. Вам захочется проявлять бунтарский дух и недовольство, но не спешите - время еще не настало. Зато вы можете наметить план своего протеста или борьбы, и уже с сентября начать осуществлять задуманное.

Пересмотрите свои финансовые обязательства. Не берите и не давайте в долг до конца июля, иначе такие суммы тяжело будут возвращаться. Проведите этот день по возможности наедине с собой, зажигая как можно больше свечей. Проведите медитацию на красоту и финансы.

Затмение Луны 16-17 июля пройдет на оси Рак - Козерог. Оно позволит нам внимательнее взглянуть на свои потребности и желания в контексте взаимосвязи личного и общественного, карьеры и семьи. Нам всем придется искать баланс между личной жизнью, домом, потребностью в эмоциональной близости с родными (представленными Раком) и общественной жизнью, карьерой, репутацией и ответственностью (представленными Козерогом).

Луна в дневном небе, иллюстрация v-kosmose.com

Овнов ожидает период налаживания связей как в деловых, так в личных сферах. Для Тельцов затмение затронет личную жизнь, придется принимать непростое решение, но оно того стоит. Близнецы сосредоточатся на финансах, возможны инвестиции в недвижимость. Раки: в погоне угодить всем, не забывайте уделять внимание себе. Отдохните, иначе силы растратятся раньше времени. Львам рекомендуется пройти диагностику и обратить внимание на свое здоровье. Девы, если вы нуждаетесь в помощи, не стесняйтесь - просите. Именно в этот период вы сможете улучшить свою жизнь.

Весы, продвижение по карьерной лестнице и много домашних забот вам гарантированы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Скорпионы - понемногу конфликты сходят на нет. Вы победили и можете расслабиться. Давняя ссора окончится миром и согласием. Стрелец - будьте осторожнее с финансами. Вас ожидает деловое партнерство, которое сулит существенный доход, при условии, что вы все верно рассчитаете. Полагайтесь только на свое мнение, и вы не прогадаете. Козерог - смело идите вперед. Помня старые достижения, ставьте себе новые цели. Вселенная на вашей стороне. Вас ожидает крупный выигрыш и приобретение недвижимости. Водолей - пора сделать паузу, всех денег не заработать. Запланируйте отдых и пересмотрите свои установки. Звонок из прошлого принесет радостную весть. Рыбы - если вы хотите, чтобы ваш вопрос или проблема решились максимально быстро, идите в люди. Посещайте собрания, тусовки, в общем, бывайте там, где жизнь бьет полным ключом, и вы не заметите, как все решиться с наилучшим для вас результатом.

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