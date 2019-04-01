Дерзкие нахалы: самые наглые знаки Зодиака

Наглость — второе счастье. Некоторые люди делают эту фразу своим главным жизненным принципом.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые наглые.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/seriouslyscarlett

Родилась: 22 ноября 1984 года

Представители этого знака готовы пойти на все, лишь бы им было хорошо. Наглость в крови у Скорпионов. Если им что-либо нужно от вас, то приготовьтесь к тому, что они будут буквально преследовать, бесконечно звонить и напрягать. Отказать людям, рожденным под этим знаком Зодиака, тоже непросто, так как они попросту не захотят слышать вашего "нет".

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Ракам всегда есть дело до чужой жизни, и до всего интересного. Они везде суют свой нос, раздают советы налево и направо, и стремятся разузнать все подробности интимных вещей. Представители этого знака абсолютно нетактичны и не знают меры в глубине проникновения в чужие дела, отношения, материальные и личные вопросы. Они не то чтобы наглы, но чрезмерно нахальны.

Телец

Пенелопа Крус Фото: instagram/penelopecruzoficial

Родилась: 28 апреля 1974 года

Тельцы абсолютно не чувствуют такт в общении, они могут оскорбить или задеть за живое, при этом продолжая вести себя, как ни в чем не бывало. Если им что-то нужно для достижения личных целей, то они переступят любые рамки, обидят ни за что.

Ранее OBOZREVATEL подготовил список из самых лицемерных знаков Зодиака, которых стоит остерегаться.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!