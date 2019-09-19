Держитесь от них подальше! Самые подлые знаки Зодиака

Жизнь часто предоставляет выбор: поступить честно или же перейти на темную сторону. Порой ради собственной выгоды многие люди склоняются ко второму варианту.

OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которые сильнее прочих склонны к подлости.

Козерог

Ольга Бузова Фото из Instagram

Родилась: 20 января 1986 года

Козерог — самый подлый знак Зодиака. Это двойственная натура, склонная к переменам мыслей, желаний и настроения. То есть сегодня он за вас, а завтра — против. Козероги уверены в том, что все окружающие должны потакать их капризам. Также люди, рожденные под этим знаком Зодиака, не умеют хранить тайны и охотно пользуются доверенными им секретами для своей пользы.

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: prm.ua

Родилась: 4 июня 1975 года

Представителей этого знака сложно обидеть, но если вам это удастся, будьте готовы к агрессии. Близнецы посчитают, что имеют полное право ответить подлостью. Они будут рады сделать так, чтобы у обидчика испортилось настроение. Поэтому держитесь от людей, рожденных под этим знаком Зодиака, подальше.

Рыбы

Рианна Фото из Instagram

Родилась: 20 февраля 1988 года

Рыбы весьма расчетливые личности. Они могут довольно часто поступать некрасиво с отговоркой вроде: "Ничего личного, только бизнес". Дело в том, что для людей, рожденных под этим знаком Зодиака, эта фраза реально имеет смысл и работает. Дружба и хорошие отношения с Рыбами заканчиваются там, где начинаются столкновение интересов и конкуренция.

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