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Держитесь от них подальше! Самые подлые знаки Зодиака

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Бывают люди, у которых буквально на лице написано о негативных чертах. С ними лучше не иметь дела и уж тем более не рассказывать важные секреты.

OBOZREVATEL составил список самых подлых знаков Зодиака, от которых стоит держаться подальше.

Телец

Держитесь от них подальше! Самые подлые знаки Зодиака

Пенелопа Крус

Фото из Instagram

Родилась: 28 апреля 1974 года

Тельцы — самый подлый знак Зодиака. Это двойственная натура, склонная к переменам мыслей, желаний и настроения. То есть сегодня представители этого знака за вас, а завтра — против. Также Тельцы уверены в том, что все окружающие должны потакать их капризам.

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Рак

Держитесь от них подальше! Самые подлые знаки Зодиака

Селена Гомес

Фото из Instagram

Родилась: 22 июля 1992 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень эмоциональны, поэтому если их разозлить, то свой гнев они будут изливать долго и бурно. Эти люди готовы на многое, лишь бы добиться своих целей. Дорвавшись до власти, Раки могут стать деспотичным правителем или тираном. Эгоизм заставляет их игнорировать чужие желания и потребности.

Стрелец

Держитесь от них подальше! Самые подлые знаки Зодиака

Анна Седокова

Фото из Instagram

Родилась: 16 декабря 1982 года

Представители этого знака — эгоисты. Подлянку они могут подложить любому — если посчитают, что в данный момент лично им это выгодно. Стрельцы не умеют хранить тайны и охотно пользуются доверенными им секретами для своей пользы.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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