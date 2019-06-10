Держитесь от них подальше! Самые подлые знаки Зодиака

Бывают люди, у которых буквально на лице написано о негативных чертах. С ними лучше не иметь дела и уж тем более не рассказывать важные секреты.

OBOZREVATEL составил список самых подлых знаков Зодиака, от которых стоит держаться подальше.

Телец

Пенелопа Крус Фото из Instagram

Родилась: 28 апреля 1974 года

Тельцы — самый подлый знак Зодиака. Это двойственная натура, склонная к переменам мыслей, желаний и настроения. То есть сегодня представители этого знака за вас, а завтра — против. Также Тельцы уверены в том, что все окружающие должны потакать их капризам.

Рак

Селена Гомес Фото из Instagram

Родилась: 22 июля 1992 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень эмоциональны, поэтому если их разозлить, то свой гнев они будут изливать долго и бурно. Эти люди готовы на многое, лишь бы добиться своих целей. Дорвавшись до власти, Раки могут стать деспотичным правителем или тираном. Эгоизм заставляет их игнорировать чужие желания и потребности.

Стрелец

Анна Седокова Фото из Instagram

Родилась: 16 декабря 1982 года

Представители этого знака — эгоисты. Подлянку они могут подложить любому — если посчитают, что в данный момент лично им это выгодно. Стрельцы не умеют хранить тайны и охотно пользуются доверенными им секретами для своей пользы.

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