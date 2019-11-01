День всех святых-2019: каким знакам Зодиака грозит беда

1 ноября — мистическая дата для астрологов. Ведь во многих странах мира празднуют День всех святых, что считается временем разгула мертвых душ. В этот период не стоит планировать серьезные решения и заключать сделки.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, каким знакам Зодиака в День всех святых грозит беда или неприятности.

День всех святых Фото: wikipedia.org

Рак

В пятницу, 1 ноября, у Раков будет очень напряженный день. Звезды советуют: будьте осторожны в отношениях с руководством и коллегами по работе — ваши инициативы могут оказаться не ко времени. Лучше проведите немного времени в тишине и раздумьях. Так вы сумеете восстановить силы, необходимые для решения всех проблем.

День всех святых 2019 Фото: polsha24.com

Лев

Львам также следует быть осторожными 1 ноября. Не ввязывайтесь в аферы, избегайте неблагонадежных предложений и даже тех, которые лишь кажутся вам сомнительными. Ведь любые начинания в этот день не будут успешными. У вас есть несколько незавершенных дел, займитесь лучше ими.

День всех святых - церковь Фото: vipmemorial.ru

Близнецы

Близнецам в этот день следует выбирать окружение в котором им комфортно и которое не давит на них. Особенно это касается вечера. Не стоит выделять слишком много времени на разговоры с людьми, которые считают, что могут оценивать вас и давать советы, о которых вы не просите. Они могут испортить вам настроение или унизить вас перед толпой.

День всех святых - кладбище Фото: pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, праздник День всех святых отмечается уже много столетий. История, традиция и обряды можно узнать в нашем материале.

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