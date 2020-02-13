День святого Валентина: озвучен заговор на любовь

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о специальном заговоре на День святого Валентина, который, как верят в Испании, помогает преодолеть препятствия на пути к любви и новым отношениям.

По его словам, если произнести эту фразу, "начинаются романтические приключения". Об этом астролог сообщил в блоге OBOZREVATEL.

"Как мы знаем, часто влюбленные хотят позвонить друг другу, встретиться, организовать путешествие или ужин при свечах. Но не делают этого то ли из-за стеснения, то ли из-за усталости, то ли из-за медлительности. Из-за этого многие романы отменяются, даже не начавшись", – заметил он.

Чудо-заговор на любовь устраняет все препятствия, сказал Игорь Мехеда

В то же время, если прочитать заговор пять раз, "то все в корне меняется! Исчезают неуверенность и препятствия, и в этот день начинаются романтические приключения", – заверил Игорь Мехеда. Он привел текст заговора: "Афала кита, амула села, испа тота, инсупука сула".

Астролог также добавил, что на День всех влюбленных можно "дарить друг другу подарки, читать стихи, мечтать о романтических приключениях – говорят, всё сбывается".

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина поделилась обрядом на укрепление любви. Для него понадобятся ленты и свечи.

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