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День святого Валентина: озвучен обряд на укрепление любви

1.4т
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Астролог Эфа Форина рассказала об обряде для укрепления любви, который можно провести на День святого Валентина.

Для обряда потребуется две ленты и две свечи. Об этом она сообщила OBOZREVATEL.

Обряд на укрепление любви и скорое замужество таков. "Берем две ленты синего и красного цветов и две свечи таких же цветов. На синей ленте пишем имя мужчины, на красной – свое. Затем складываем ленты вместе и кладем под подушку в ночь с 13 на 14 февраля", – пояснила астролог.

В День святого Валентина можно провести обряд на любовь

В День святого Валентина можно провести обряд на любовь

На следующий день, 14 февраля, "проснувшись, берем ленты и связываем ими синюю и красную свечи, завязываем на 12 узлов, зажигаем свечи, произносим 12 раз свое имя и имя мужчины. Затем проводим 15-минутную медитацию, в которой представляем себя и мужчину вместе", – добавила она.

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Обряд для гармонизации отношений в уже созданной семье такой. "Берем фото, где вы со своим мужем запечатлены в счастливый момент. Желательно, чтобы кроме вас двоих на фото никого больше не было. Кладем фото на красивое блюдце и насыпаем на него тонким слоем сахар, вокруг блюдца ставим по часовой стрелке восемь красных свечей. Свечи зажигаем и оставляем гореть до конца. Когда свечи догорят, сахар оставляем еще на три дня, а 18 февраля сахар необходимо стряхнуть на улице, фото положить в красный конверт и убрать в альбом на год", – рассказала Эфа Форина.

Вместе с тем она предостерегла от "приворотов". "Это негативно сказывается, прежде всего, на мужчине, а потом и на вас. Как правило, это чревато проблемами в здоровье и финансах".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал о самых крепких браках в украинском шоу-бизнесе.

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Темы
День святого Валентина Эксклюзив
Персона
Эфа Форина
Теги
любовь Отношения
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lipatov serega
lipatov serega
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