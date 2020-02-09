В День святого Валентина 14 февраля можно мечтать о любви, и эти мечты могут стать реальностью. Если же на пути вашей любви возникают препятствия, я расскажу, как с ними справиться.

В католическом мире насчитываются не менее трех канонизированных святых под именем Валентин. Все они жили до 270 года. И все три прославились тем, что тайно венчали влюбленных, несмотря на запрет со стороны императоров Рима, за что и были приговорены к казни.

В 496 году Папа Римский Геласий I объявил 14 февраля Днем cвятого Валентина. Ранее 14 февраля отмечался день богини Юноны.

В День святого Валентина 14 февраля можно мечтать о любви

Два из трех святых Валентинов были похоронены возле римских ворот Порта дель Пополо в Риме, отчего второе название ворот – Врата святого Валентина. Связь этих ворот с древними временами прослеживается с первого взгляда на них, и вот почему.

Числом любой богини, или высшей женской энергии, считалось число 5. Великая Мать имела власть над тремя сферами Вселенной: небом, землей и подземным миром. Умножение трех сфер проявления на пятерку давало священное число 15 – обозначало власть Матери над силами самой судьбы. И над воротами Порта дель Пополо установлено 15 наверший!

Порта дель Пополо в Риме http://roma.andreapollett.com

Первая же историческая валентинка как реально существующий факт датируется 1415 годом. Ее написал своей жене Карл Орлеанский, находясь в плену после поражения под Айзенкуром. Эта первая валентинка хранится в Британском музее (Лондон) и представляет собой художественную миниатюру со стихами с признанием в любви.

Валентинка Карла Орлеанского Google Images

Что принято делать на день Валентина? Дарить друг другу подарки, читать стихи, мечтать о романтических приключениях – говорят, всё сбывается.

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А для наших читателей я могу предложить обряд, который популярен в Испании. Как мы знаем, часто влюбленные хотят позвонить друг другу, встретиться, организовать путешествие или ужин при свечах. Но не делают этого то ли из-за стеснения, то ли из-за усталости, то ли из-за медлительности. Из-за этого многие романы отменяются, даже не начавшись. Но если пять раз прочитать этот заговор - "Афала кита, амула села, испа тота, инсупука сула", – то все в корне меняется! Исчезают неуверенность и препятствия, и в этот день начинаются романтические приключения!

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