День святого Валентина: астролог сказала, что нужно делать

Астролог Людмила Халанская рассказала, что в 2020 году День святого Валентина, 14 февраля, будет гармоничным не только в плане романтики, но и в плане любых новых начинаний.

"Вечер 14 февраля 2020 года - наиболее оптимальное время для благоприятного течения процессов, которые вы в это время решите начать", – сообщила она в блоге OBOZREVATEL.

"Гороскоп начатых 14 февраля дел и событий будет гармоничным", – уточнила астролог. И добавила, что особенно благоприятным будет вечер Дня влюбленных.

Вечер 14 февраля чрезвычайно благоприятен, сказала астролог

"Почему особенно вечер? В астрологии имеет значение время начала, зарождения чего-либо, будь то жизнь человека или новое дело. Именно от времени начала (рождения) зависит, какие события произойдут в процессе, что может, а чего не может случиться", – пояснила она.

Как писал OBOZREVATEL, астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о специальном заговоре на День святого Валентина, который, как верят в Испании, помогает преодолеть препятствия на пути к любви и новым отношениям.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся