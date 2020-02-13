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День святого Валентина: астролог сказала, что нужно делать

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Астролог Людмила Халанская рассказала, что в 2020 году День святого Валентина, 14 февраля, будет гармоничным не только в плане романтики, но и в плане любых новых начинаний.

"Вечер 14 февраля 2020 года - наиболее оптимальное время для благоприятного течения процессов, которые вы в это время решите начать", – сообщила она в блоге OBOZREVATEL.

"Гороскоп начатых 14 февраля дел и событий будет гармоничным", – уточнила астролог. И добавила, что особенно благоприятным будет вечер Дня влюбленных.

Вечер 14 февраля чрезвычайно благоприятен, сказала астролог

Вечер 14 февраля чрезвычайно благоприятен, сказала астролог

"Почему особенно вечер? В астрологии имеет значение время начала, зарождения чего-либо, будь то жизнь человека или новое дело. Именно от времени начала (рождения) зависит, какие события произойдут в процессе, что может, а чего не может случиться", – пояснила она.

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Как писал OBOZREVATEL, астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о специальном заговоре на День святого Валентина, который, как верят в Испании, помогает преодолеть препятствия на пути к любви и новым отношениям.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
День святого Валентина Эксклюзив
Персона
Людмила Халанская
Тег
любовь
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