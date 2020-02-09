Многие пары выбирают День святого Валентина для свадьбы или регистрации брака (в наше время эти события уже не обязательно планируют на один и тот же день). Но с астрологической точки зрения 14 февраля далеко не каждый год бывает подходящим для начала такого важного периода жизни, как брак.

2020 год в этом смысле станет приятным исключением: день, а особенно вечер 14 февраля будет гармоничным для любых событий, в том числе романтических.

Почему особенно вечер? В астрологии имеет значение время начала, зарождения чего-либо, будь то жизнь человека или новое дело. Именно от времени начала (рождения) зависит, какие события произойдут в процессе, что может, а чего не может случиться.

Вечер Дня святого Валентина будет благоприятным

Вечер 14 февраля 2020 года - наиболее оптимальное время для благоприятного течения процессов, которые вы в это время решите начать. Говоря проще, гороскоп начатых вечером 14 февраля дел и событий будет гармоничным.

А вот такие "красивые" даты, как 02.02.2020 и 20.02.2020 с точки зрения астрологии гармоничными назвать нельзя – гороскопы этих дней содержат напряжённые планетарные аспекты и не обещают успешного и беспроблемного развития событий.

Конечно, помимо выбора дня свадьбы неплохо бы проверить астрологическую совместимость с партнёром. Но почему-то гороскоп совместимости заказывают раза в три реже, чем расчёт подходящего дня для свадьбы… А ведь синастрия (астрологическая совместимость) во многом помогает избежать проблем с партнёром – она объясняет, как нивелировать напряжение в данных конкретных отношениях, на какие сильные стороны можно опираться в этом партнёрстве.

Но люди верят в красивые даты и символические дни…

Что ж, в 2020 году День святого Валентина вполне оправдает такие надежды!

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