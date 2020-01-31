День Силы 1 февраля: астролог сказал, как привлечь деньги

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о том, что 1 и 2 февраля у древних славян считался "Днем Силы", когда изготавливали специальную свечу-оберег.

Кроме того, в эти дни можно провести обряд на загадывание желаний и привлечение денег. Об этом он рассказал OBOZREVATEL.

"1 и 2 февраля – так называемый День Силы. У славян его называли Громницей. Считалось, что именно в феврале шел поворот от зимы к лету, и в эти дни можно услышать первый гром", – пояснил он.

По его словам, "громовую свечу", которая будет служить оберегом для дома и защищать его от пожаров и других стихийных бедствий, можно изготовить так. Необходимо взять свечу белого цвета и зажечь ее. Когда она какое-то время погорит, ее необходимо потушить пальцами.

1 и 2 февраля можно изготовить громовую свечу

"В народе считается, что эта свеча способна защищать от любых стихийных бедствий. Например, если она лежит в доме, там никогда не будет пожара. Если в течение года разбушевалось какое-то стихийное бедствие, ураган, засуха, наводнение, землетрясение, зажигается свеча, и пока она горит, дом, все кто в нем живут и все имущество в безопасности", – пояснил Игорь Мехеда.

По его словам, 1 и 2 февраля можно провести обряд на загадывание желаний. Для него также используются свечи, которых "обычно зажигают много". Сначала нужно определить примерное направление северного магнитного полюса, а затем, глядя через пламя свечи в этом направлении, "чтобы быть в резонансе с энергиями земли", формулировать желание.

1 февраля можно провести ритуал на привлечение денег. По словам астролога, для него потребуется одна свеча оранжевого или золотого цвета, а также любая денежная купюра, "чаще с числом 5 в номинале", например, достоинством 5 или 50 гривен.

Свеча устанавливается так, чтобы она частично оказалась на купюре. Затем свеча зажигается. "Пока свеча горит, необходимо представлять, что у вас есть много финансовых средств", – пояснил Игорь Мехеда.

"Через какое-то время свечу тушат, а купюру кладут в кошелек. Она служит талисманом для привлечения денег и "работает" до летнего солнцестояния, до 21 июня. Потом ее можно потратить", - рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал об уникальной дате 02.02.2020. По его словам, 2 февраля 2020 года можно изменить судьбу.

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