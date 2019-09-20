День осеннего равноденствия: как повлияет на знаки Зодиака

День осеннего равноденствия в 2019 году припадает на 23 сентября. Солнце перейдет в знак Весов, что обычно позитивно отражается на энергетике и настроении.

Для некоторых знаков Зодиака это будет весьма благоприятный день. OBOZREVATEL предлагает узнать, на кого больше всего повлияет День осеннего равноденствия.

День осеннего равноденствия - гороскоп pixabay

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Весы

Для представителей этого знака Зодиака 23 сентября принесет приятные неожиданности и хорошее настроение. В этот день представится отличная возможность поразмыслить над жизнью, достижениями и привести свои мысли в порядок. Удача будет сопутствовать во всех начинаниях, но реализовывать их лучше позже, а этот день посвятить отдыху.

Близнецы

Для Близнецов День осеннего равноденствия станет удачным временем, чтобы остановиться от суеты и составить планы, связанные с финансами. На любовном фронте представителей этого знака Зодиака ждут приятные сюрпризы, но нужно проявить активность.

Козерог

Для Козерогов этот день будет динамичным и насыщенным на события, которые скорее всего поднимут настроение. Нужно будет принимать важные решения, но стоит делать это размеренно и без суеты. Действия, совершенные в течение дня, позитивно повлияют на будущее представителей этого знака зодиака.

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