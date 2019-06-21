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День летнего солнцестояния 2019: кому из знаков Зодиака нужно поберечься

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В пятницу 21 июня – День летнего солнцестояния. Этот день считают началом астрономического лета, люди верят в магию и особую энергию этой даты, поэтому многие знаков Зодиака испытывают его влияние на себя.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, каким знакам Зодиака следует быть осторожными в этот день. Наиболее податливы к влиянию солнцестояния будут Овны, Львы и Рыбы. Им необходимо прислушиваться к советам своих близких, а также контролировать эмоциональное состояние.

День летнего солнцестояния 2019: кому из знаков Зодиака нужно поберечься

pexels.com

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Овен

Овнам, которые по своей природе очень спокойны, следует внимательно отнестись к своему здоровью в этот день. Вы можете почувствовать себя не очень хорошо и ощутить легкое недомогание. Лучше отдохните от работы или важных дел. Постарайтесь не концентрировать внимание на негативных мыслях.

Кроме того, Овнам необходимо внимательно прислушаться к советам близких. Вы можете услышать то, что кардинально изменит вашу жизнь и повлияет на будущее.

День летнего солнцестояния 2019: кому из знаков Зодиака нужно поберечься

pexels.com

Лев

Львам в этот день следует быть максимально осторожными со своими близкими. Вы можете не контролировать то, что говорите им и это негативно повлияет на ваше совместное будущее. Львы по природе своей достаточно вспыльчивы. Они, подобно вспышкам на солнце, могут резко и неконтролируемо показывать свои эмоции при этом не заботясь о последствиях такого поведения.

Будьте внимательны к деталям и усердно исполняйте свою работу. В этот день вам следует обратить внимание на свою интуицию. Это может помочь вам наладить коммуникацию со своими колегами или друзьями.

День летнего солнцестояния 2019: кому из знаков Зодиака нужно поберечься

pexels.com

Рыбы

Несмотря на то, что Рыбы являются знаком Зодиака, которые принадлежат к стихии Воды, этот день повлияет на них больше всего. Так, попытайтесь быть осторожными со своими финансами 21 июня, поскольку вы можете потерять крупную сумму. Кроме того, в День летнего солнцестояния вы можете поссориться с близким другом.

Также, постарайтесь дать себе возможность отдохнуть, поскольку день будет очень насыщенным на мелкие неприятности и проблемы.

День летнего солнцестояния 2019: кому из знаков Зодиака нужно поберечься

pexels.com

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