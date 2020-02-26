Что нельзя делать 29 февраля: астролог дала пояснения

Астролог Эфа Форина рассказала о том, что, согласно славянским поверьям, 29 февраля не следует выходить из дома до восхода солнца.

В то же время в этот день можно провести ритуал, чтобы заручиться поддержкой бога Касьяна. Об этом астролог сообщила OBOZREVATEL.

По ее словам, "у славян 29 февраля был днем Касьяна, который считался злым и недобрым. Поэтому его вспоминают раз в 4 года, в високосный год". "В этот день нельзя ссориться и скандалить", – предупредила Эфа Форина.

В Касьянов день нельзя выходить на улицу, верили славяне

Чтобы попросить поддержку Касьяна "в своих тайных делах", следует "встать на рассвете, зажечь 4 свечи темного цвета, установив их на 4 монеты, повернуться лицом к окну, и проговорить шепотом следующие слова: "Солнце красное встало, Касьяна к помощи призвало, сегодня день непростой – удачу даст с собой. Магией високосной зазываю и добра желаю!"

"После трехразового произнесения заговора откройте окно, чтобы удача вошла в ваш дом. Свечи оставьте догореть. Желательно в этот день носить темную одежду", – посоветовала астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина рассказала о "тройном обнулении" в феврале 2020 года и пояснила значение дат с большим количеством "двоек".

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