Быть осторожными со словами, деньгами и здоровьем: астрологи дали прогноз на июнь 2019 года

В июне 2019 года людей ожидает не очень хорошая звездная обстановка. Это будет нестабильный месяц, в котором не стоит делать "резких движений" в общении, важных решениях, финансах, а также нужно быть осторожным со здоровьем.

Об этом в комментарии "КП в Украине" рассказала астролог Эмма Литвинова. Июнь начнется с непростой звездной обстановки: до 18 июня из-за неблагоприятного аспекта Сатурна и Марса первую половину месяца ожидается достаточно нестабильный период в общении с другими людьми и на деловом поприще.

По словам Литвиновой, в эти дни повысится вероятность возникновения проблем со здоровьем и опасность травматизма.

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"Две первые недели месяца старайтесь следить за своими словами, чтобы не болтать лишнего и не обидеть кого-то ненароком", – советует астролог и добавляет, что такую ситуацию вполне может "поддержать" Солнце, входящее в этот период в конфликт с Меркурием, что может привести к хаосу не только в отношениях, но и в делах.

По словам эксперта, в первые две недели лучше не начинать новые отношения и не принимать жизненно важных решений – ведь есть риск ошибиться в выборе.

"Многие привычные дела могут давать сбои и срываться, особенно в период напряжения между Марсом и Сатурном, 14 июня, – говорит Литвинова. – В этот день могут сорваться важные сделки, могут быть неудачи в начинаниях, проблемы со строительством, травмы, аварии и несчастные случаи, пожары".

До середины месяца следует воздержаться от крупных финансовых трат и вложений, подчеркнула астролог. В этом месяце увеличиваются риски непредвиденных расходов, есть вероятность "сорить" деньгами больше, чем обычно.

Литвинова отметила, что ситуация изменится с 19 июня: начнется более удачный период. Для последней декады июня характерны улучшение материального состояния, обретение душевного равновесия, решение квартирных вопросов и бытовых проблем. Это время благоприятствует совершению значимых покупок, денежным инвестициям и расчетам с кредиторами.

Именно под конец месяца, со слов эксперта, у многих, кто до сих пор не нашел свою любовь, появится шанс добиться внимания особы воздыханий. Семейные люди могут действовать увереннее – найти компромисс получится даже в самых сложных ситуациях. Это идеальной период, чтоб наладить связь между поколениями.

Как заявила Литвинова, со временем финансы отойдут на второй план – именно в этот момент лучше заключать договоры, которые будут влиять на развитие бизнеса в будущем. Наемные сотрудники могут задуматься о смене места работы. А конец месяца будет удачным для кардинальных перемен. Но важно, чтоб они были инициированными людьми, а не обстоятельствами.

Астролог добавила, что нельзя забыть о дне летнего солнцестояния - 21 июня. Это станет хорошей возможностью, чтоб наполнится энергией. Солнце в этот день наиболее активное и поделится ею с каждым, у кого будет остро ощущаться нехватка сил. Но особенно осторожными в этом месяце следует быть гипертоникам и гипотоникам: постоянные колебания атмосферного давления негативно отразятся на их физическом и эмоциональном здоровье.

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