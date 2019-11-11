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"Большие перемены": озвучен астропрогноз на 2020 год

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Астролог Людмила Халанская в контексте астрологического прогноза на 2020 год сообщила о том, что мир ожидают большие перемены.

"Можно сказать, что это год нового отсчёта, начала новых циклов мировой истории", – сказала она в блоге OBOZREVATEL.

По ее словам, в 2020 году произойдет знаковое астрономическое событие – соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Причем, обе планеты будут ретроградными, то есть их видимое движение по небу будет обратным.

2020 год принесет миру большие перемены

2020 год принесет миру большие перемены

ТСН

"Такое соединение влечёт за собой существенные политические и социальные перемены в мире. Это могут быть не самые безболезненные, но необходимые для дальнейшего развития цивилизации перемены, учитывая, что в начале года ещё одна планета – Сатурн – также попадёт в соединение с Плутоном", – пояснила астролог.

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По ее прогнозам, в 2020 году ожидается "долгий период важных исторических процессов, которые коснутся сразу нескольких государств, а также всемирных организаций и объединений".

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп на ноябрь 2019 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Людмила Халанская
Тег
Гороскоп 2020
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