"Большие перемены": озвучен астропрогноз на 2020 год

Астролог Людмила Халанская в контексте астрологического прогноза на 2020 год сообщила о том, что мир ожидают большие перемены.

"Можно сказать, что это год нового отсчёта, начала новых циклов мировой истории", – сказала она в блоге OBOZREVATEL.

По ее словам, в 2020 году произойдет знаковое астрономическое событие – соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Причем, обе планеты будут ретроградными, то есть их видимое движение по небу будет обратным.

2020 год принесет миру большие перемены ТСН

"Такое соединение влечёт за собой существенные политические и социальные перемены в мире. Это могут быть не самые безболезненные, но необходимые для дальнейшего развития цивилизации перемены, учитывая, что в начале года ещё одна планета – Сатурн – также попадёт в соединение с Плутоном", – пояснила астролог.

По ее прогнозам, в 2020 году ожидается "долгий период важных исторических процессов, которые коснутся сразу нескольких государств, а также всемирных организаций и объединений".

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп на ноябрь 2019 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

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