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Бегите от них: топ-5 несчастливых мужских имен

5.2т
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Астрологи считают, что каждое имя обладает определенной энергетикой, которая может негативно или позитивно влиять на жизнь и характер человека.

Так, по мнению экспертов, существуют даже такие мужские имена, которые накладывают на человека бремя неудач, делая его несчастливым. В связи с этим OBOZREVATEL подготовил топ-5 несчастливых имен для мальчиков: прежде чем дать имя своему ребенку, прочтите, что оно может ему принести.

Бегите от них: топ-5 несчастливых мужских имен

pixabay.com

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Анатолий

Обладателя имени Анатолий специалисты характеризуют как человека, которому часто не хватает способностей и таланта. Мечты и жизненные устремления Анатолия удивительно просты. Но даже на таком несложном пути они часто умудряются сбиться с дороги. Так, мужчины по имени Анатолий чаще остальных испытывают проблемы с алкоголем, поскольку им не достает силы воли.

Кирилл

У мужчин по имени Кирилл судьба часто бывает непростой. Иногда Кириллу трудно справиться со своими внутренними противоречиями, усмирить плохой характер и побороть склонность к саморазрушению. Вдобавок к этому, обладатели имени Кирилл часто отталкивают любовь и внимание тех, кому они на самом деле не безразличны, а также подвержены разного рода зависимостям.

Бегите от них: топ-5 несчастливых мужских имен

pixabay.com

Роман

Хотя имя Роман звучит красиво и романтично, для мужчины оно не очень подходящее. Так, с одной стороны, Роман обладает богатым воображением и способностями к творчеству. Но с другой, он постоянно витает в облаках, склонен к иллюзиям и находится в постоянных поисках недостижимого идеала. Кроме того, Романа отличают изменчивость характера и неумение идти прямо к поставленной цели.

Андрей

Мужчина по имени Андрей может добиться многих успехов в карьере, но в личной жизни ему почему-то не везет. Часто женщины бегут от них, не выдерживая тяжелой энергетики этого имени, или сам Андрей, считая их недостойными, отталкивает от себя девушек.

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Сергей

Сергей – это имя самых беспринципных мужчин. В детстве Сергей может отличаться непослушанием, не уважать своих родителей и старшее поколение. А во взрослой жизни Сергей имеет склонность к криминалу или просто налево и направо обманывает окружающих без особых укоров совести.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как лучше всего назвать дочку: топ-5 счастливых имен.

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Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
мужчина Психология гороскоп 2020
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а где Тарас и Богдан? эти вообще конченные...
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