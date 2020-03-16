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Гороскоп на период до 24 марта для всех знаков Зодиака

1.2т
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Астропрогноз на период до 24 марта 2020 года для всех знаков Зодиака от астролога Вероники Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL .

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот период для каждого знака Зодиака.

Овен

Период с 10 по 24 марта связан с рабочими вопросами, когда нужно разбираться с большим количеством документов, звонков и поступающей информацией. Обратите внимание, эффективно ли вы используете свои силы и ресурсы. Важной темой периода будет ваше здоровье. Также хорошо повышать свою квалификацию, получать новый опыт и новые навыки, которые впоследствии можно будет внедрить в ваши повседневные рабочие и личные дела.

Телец

С 10 по 24 марта любовь и романтические отношения будут в поле вашего зрения. Уделите время своей второй половинке, добавьте в ваши отношения больше сюрпризов и приятных эмоций. Научитесь получать радость и удовольствие от жизни. Отличное время для реализации своих талантов, способностей, увлечений и хобби, вам открываются возможности, чтобы превратить свои идеи в бизнес. Те, кто в поиске пары, для вас повышен шанс встретить свою любовь, но для этого не сидите дома, а старайтесь чаще посещать различные мероприятия, вечеринки и ходить в гости, отдыхать.

Гороскоп на период до 24 марта для всех знаков Зодиака

Близнецы

В период с 10 по 24 марта от вас потребуется внимание в домашней сфере. Наладьте уют и комфорт, обновите обстановку в доме, на даче, в офисе. Создавайте праздник и приемы родных и друзей на вашей территории, почаще устраивайте званые ужины. Проявляйте особый интерес к жизни своих родителей, детей и родственников. Уделите внимание своей маме. В этот период благоприятно заручаться поддержкой именно от близкого окружения. Решение домашних, жилищных вопросов подарит вам вдохновение и энергию для будущих дел и свершений.

Рак

В период с 10 по 24 марта вас ожидает обилие контактов, клиентов, общения, звонков, перемещений и поездок. Хорошее время для обучения и получения новых знаний, а также обмена информацией и установления связей между различными сферами жизни. Уделите внимание своим братьям и сестрам, соседям и коллегам. Все это даст вам отличное подспорье уже на ближайшее будущее. Научитесь разделять людей, которым вы можете доверять, а кому нет, особенно среди новых знакомых.

Лев

Период с 10 по 24 марта будет связан с темой денег, приобретений, материальных ресурсов и осуществления ваших желаний. Можно даже обнаружить новые источники дохода. Хорошо будет составить список своих “хотелок”. В это время деньги могут идти в ваши карманы легко, но чем больше усилий, тем больше материальных ресурсов вы получите. Но не исключены большие траты и дорогие покупки. Также очень важно повысить свою внутреннюю ценность - это даст вам реальные возможности на будущее для своего финансового благополучия. Держите баланс в том, что вы отдаете и что вы получаете. Подумайте, как вы можете монетизировать свои навыки и знания.

Дева

Период с 10 по 24 марта будет связан с поиском новых путей и возможностей, особенно в совершенно других сферах деятельности. Также в это время хорошо заниматься своим имиджем, стилем и всячески преобразовывать и гармонизировать свой внешний вид. Необходимо проявлять смелость и отвагу для реализации своих целей и планов. Решительные шаги и открытие новых источников самореализации в недалеком будущем обязательно принесут свои плоды.

Весы

Период с 10 по 24 марта необходимо уделить внимание своему внутреннему миру, где нужно установить контакт со своей душой. Подведите итоги последних 6 месяцев, чего вы достигли, какие сферы жизни получили развитие, и самое главное: в каком направление вы хотите двигаться дальше? Уединитесь или посетите места “Силы”. Медитация, отдых и накопление энергии пойдут вам на пользу. Также это отличное время для благотворительности и помощи людям.

Скорпион

Период с 10 по 24 марта будет связан с построением целей на будущее, с тем как вы хотите себя реализовывать и ощущать свою уникальность среди других. Отличное время, чтобы окружить себя друзьями и единомышленниками. Постарайтесь чаще принимать участие над проектами, связанными с интернетом и социальной стороной жизни. Также отлично будет заниматься общественной работой, быть в коллективе, где завязано большое количество людей с общими интересами, из чего можно будет получить большой опыт и неожиданный для вас результат в качестве новых идей, планов и задумок.

Стрелец

В период с 10 по 24 марта для вас будут важны реализация и достижение ранее поставленных целей и задач. Также вероятен профессиональный успех, продвижение по карьерной лестнице, получение признания и известности в тех областях, где вы являетесь экспертом. Можно планировать новое дело, разрабатывать, бизнес или проект. Эффективный и работоспособный период, будьте активными. Очень важно будет наметить себе новые цели и планы в долгосрочной перспективе.

Козерог

Период с 10 по 24 марта необходимо посвятить своему духовному росту и развитию. Поработайте над своей картиной мира, расширьте границы. Позвольте себе больше, чем могли ранее, расстаньтесь со своей скромностью. Можно отправляться в путешествия и взаимодействовать с людьми из-за рубежа. Также хорошо образовываться и обращаться к учителям за новыми знаниями. А еще все юридические и правовые вопросы будет решаться с минимальными энергетическими затратами.

Водолей

С 10 по 24 марта - это период перемен, когда либо вы их инициируете, либо они находят вас сами. Необходимо проделать внутренние трансформационные работы, чтобы освободиться от старых привычек и блоков. Постарайтесь самостоятельно проявить желание что-то изменить в своей жизни. Проведите расчистку в своем пространстве как на внутреннем духовном плане, так и на внешнем материальном. А также уделите внимание инвестициям и работе с чужими ресурсами, хороший период для планирования денежных активов и финансовых дел.

Рыбы

Период с 10 по 24 марта будет связан с вашими отношениями с партнерами по браку или по бизнесу. Научитесь принимать и отдавать любовь. Постарайтесь, чтобы ваши партнеры почувствовали свою значимость в вашей жизни. Проявите любовь, уважение и признание через поступки (комплименты, подарки, объятия). Отключите ваше умение всех идеализировать. Хороший период для гармонизации отношений и не только личных, но и деловых, дружеских, конкурирующих и в целом с другими людьми.

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Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Старс Вероника Старс
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Вероника Старс
Тег
гороскоп 2020
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