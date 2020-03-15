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Астропрогноз на неделю с 16 по 22 марта: время значимых событий

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Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Георгий Личели эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучил советы на предстоящую неделю.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на эту неделю.

"После Полнолуния 9 марта и разворота Меркурия 10 марта в прямое движение завершился период неопределённости. Мы оказались в совершенно другой реальности. На этой неделе надо оценить ситуацию, подвести итоги, и в свете текущих событий наметить дальнейшие действия. Но приступать к реализации планов и дел, рассчитанных на развитие, желательно после новолуния 24 марта,"– советует Георгий Личели.

Астропрогноз на неделю с 16 по 22 марта: время значимых событий

В понедельник, 16 марта Меркурий опять войдёт в знак Рыб. Мышление станет размытым, информация будет восприниматься образно, эмоционально. Возрастёт внушаемость, а также распространение разного рода дезинформации и фейков. Общение из реального мира переместится в виртуальный. Эта особенность с учётом событий, связанных с короновирусом, примет масштабный характер. До 11 апреля любую новую информацию лучше перепроверять.

Мы проживаем последнею неделю под влиянием водного знака Рыб, и вместе с этим завершается текущий зодиакальный цикл. В пятницу, 20 марта - День весеннего равноденствия. Начнётся новый астрономический год. Солнце в своём видимом движении пересечёт небесный экватор, переместится в северное полушарие и войдёт в знак Овен. Тогда и наступит настоящая весна.

Понемногу зимняя спячка спадёт, начнёт пробуждаться и возрождаться природа, многие из нас почувствуют прилив энергии и сил, появится желание активно действовать. В первую очередь, это ощутят Овны, Львы и Стрельцы.

С 19 по 21 марта Марс будет в аспекте с Юпитером. Это означает, что Козерогам, Девам и Тельцам, рождённым во второй половине знака, будет сопутствовать удача и успех в любых делах. В этот период надо активно действовать и проявлять себя.

Ракам, Овнам и Весам, рождённым во второй половине знака, следует избегать конфликтов, не реагировать на грубость, но и самим не проявлять агрессию по отношению к другим. Следить за своим здоровьем, не перегружать организм.

Как и предполагалось, в Китае пик эпидемии короновируса прошёл – выздоровело две трети заразившихся. Но вирус распространился по Европе. Согласно моему анализу, стабилизацию ситуации стоит ожидать в апреле, а улучшения - в июне.

В воскресенье, 22 марта Сатурн переместится в знак Водолей. И это значимое событие, ведь в последний раз он находился в этом знаке только в 1993 году. Водолей символизирует независимость, свободу, отсутствие границ, а Сатурн означает жесткие ограничения. Мы уже почувствовали влияние этого астрологического события. В ближайшее время нам придётся еще больше столкнуться с препятствиями в вопросах свободного перемещения.

На персональном уровне переход Сатурна, в первую очередь, затронет январских Водолеев, июльских Львов, апрельских Тельцов и октябрьских Скорпионов.

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Автор
Георгий Личели Георгий Личели
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Георгий Личели
Тег
гороскоп 2020
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Обозу больше писать не о чем - перешел на лабуду
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