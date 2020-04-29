Очень напряженный и очень спокойный май: астролог раскрыл главные тенденции месяца

"Май этого года делится как бы на 2 части. Начало достаточно напряженное, конец очень спокойный. Даже есть четкая граница перехода от напряженного периода к спокойному - это 14 мая".

Об этом сообщил на своем Ютуб канале известный астролог и ректор Академии Астрологии Михаил Левин, составляя астропрогноз на май 2020 года. Вот о чем он рассказал.

"Наиболее напряженный период - начало первой недели. С 1 по 9 мая – период статичности Плутона, когда энергия концентрируется и создает большое внутреннее эмоциональное напряжение, которое надо обязательно разряжать. Причем пик этого напряжения приходится на начало мая, на первую неделю – вплоть до 9 числа. Этот период надо пройти спокойно. Выяснять отношения - на работе, дома, с друзьями - надо после 15 мая.

Дальше начинается концентрация событий.

7 мая – полнолуние. Достаточно спокойное.

Следующий период интенсивный: с 11 по 14 мая включительно. За эти 4 дня произойдет 5 астрологических событий. Они интенсивны, но не напряжены.

11 мая поворачивает Сатурн. Это значит, что с 7 по 18 мая для тех, кто имеет дело с официальными органами, с государственными организациями этот период крайне неудобный, потому что в это время все тормозится. Все официальные решения как будто стоят на месте. Вы отдали бумагу на подпись – и все. Теперь ждите, пока Сатурн начнет двигаться. Это может касаться вообще всех официальных бумаг, заключений: ожидайте, что все будет идти значительно медленней. Что касается общего состояния, то статический Сатурн напряжения не увеличивает. Он скорее тормозит, сдерживает его.

На следующий день – 12 мая – Меркурий меняет знак, переходя из Тельца в Близнецы. Это дает некоторую подвижность в общении, в контактах, договорах, переговорах. К сожалению, это накладывается на статический Сатурн. Это значит, что динамика в деловой жизни, в общении проявится с небольшой задержкой – числа с 17 мая. С этого числа мы ощутим больше живости, легкости. Товарооборот повышается в это время.

13 мая Марс переходит из Водолея в Рыбы. Для Марса это медленное, вязкое пространство. Обычно в Рыбах Марс упрямый, тихий, крайне медленный и не очень решительный. Это значит, что люди под влиянием Марса в Рыбах становятся менее активны, менее решительны. Все действия разворачиваются медленнее, правда, с учетом поправки на личную скорость. Марс притормаживает деятельность: платежи, возвраты денег. Здесь проявляется накладка: Меркурий оживляет, а Марс тормозит. Но нужно помнить, что Меркурий – это мысль, слово. А Марс – это дело. Поэтому переговоры, контакты станут живее, а вот действия, воплощение того, что задумано, будут медленными.

13 мая поворачивает Венера. Венера связана с красотой, любовью, искусством. В период ретроградной Венеры все, что имеет к ней отношение – косметика, модная одежда, предметы искусства – все это лучше не покупать. В период ретро Венеры, как правило, возвращаются старые события – старые воспоминания, старые контакты – это касается именно сферы Венеры – любви, эмоциональных отношений. Возможно, в этот период произойдет пересмотр ваших отношений с близкими людьми или появятся на вашем горизонте люди, с которыми вы были связаны давно или давно не виделись. В то же время внешняя активность Венеры уменьшается. Влюбленности будет меньше, а больше уход в себя. Если в этот период возобновились старые связи – это ненадолго. Даже если у вас возникнут сомнения в ваших сегодняшних отношениях, они скоро пройдут - уже в следующем месяце.

И наконец, 14 мая поворачивает Юпитер. В период статического Юпитера обостряются все проблемы, связанные с самолюбием, с самоутверждением, карьерные вопросы. Кому-то, если он считает, что его недооценивают, следует проявиться – его недостаток амбициозности Юпитер поддержит. А людям очень амбициозным в этот период – с 7 по 19 – лучше не проявляться слишком сильно, потому что их амбиции будут зашкаливать. Они способны будут сделать такие поступки, которые негативно повлияют на отношения и с окружающими, и с подчиненными, и с начальниками.

А поскольку Юпитер и Венера поворачивают практически в один день, то амбиции больше всего будут проявляться в любви и в искусстве. Вот здесь будьте осторожны – самолюбие может повлиять на ваши отношения. Мой совет: сделайте паузу, не действуйте, переждите хотя бы неделю.

В этот период все напряжённые аспекты уходят, как будто все напряжения, которые были в начале мая, закрываются и уходят на какое-то время. И конец месяца спокойный, тихий, устойчивый.

28 мая Меркурий опять меняет знак и переходит в Рак. В Раке Меркурий более чувствителен, более восприимчив, более впечатлителен. Это хорошо для людей творческих, для которых впечатления имеют большое значение. Для деловой активности это не слишком хорошо, но существенных препятствий не ставит. Правда, в такие периоды хорошо воспринимать новые идеи, но доводить до ума лучше чуть позже. А для личных отношений, для дружеских и семейных контактов, для общений с детьми, для совместных прогулок это хорошо.

Последние дни месяца 30-31 мая напряженные.

Покупки

С 3 по 15 покупать можно все. Но нужно учитывать, что с 7 по 19 дистанционные покупки могут задержаться. С 11-12 мая и в течение следующих 40 дней не надо покупать одежду, косметику, украшения, предметы искусства. 20-12 мая серьезные дорогие покупки лучше не делать. 28-29 мая, когда вы что-то покупаете, будьте внимательны.

Аварийность

В мае 2 пика аварийности – первые 3 дня (с 1 по3 мая) и последние 2 дня (30 и 31 мая). С 11 по 14 мая также следует быть внимательными – вероятны много мелких аварий.

Здоровье

Самый сложный период – это первая неделя месяца. Печень, почки, эндокринная система, позвоночник, желчный пузырь – хронические болезни этих зон могут обостряться. Ну, и гипертоникам нужно быть особенно внимательными в первую неделю мая. И второй неприятный период для гипертоников – с 12 по 15 мая".

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