Астропрогноз на 6-12 апреля: чего стоит остерегаться в самую взрывоопасную неделю года

Главные темы недели

1. Коммуникативная и деловая активность

Деловое и личное общение еще никто не отменял, несмотря на очевидные физические ограничения, - рассказывает OBOZREVATEL астролог Наталия Ульянкина.

Да, сидим дома, да, крайне ограничены в передвижениях по физическом пространству. Но при этом коммуникативные возможности по-прежнему высоки. Они резко активизируются с субботы, когда Меркурий, наконец, вырвется из морского плена Рыб и перейдет в активный знак Овна. К этому времени мы адаптируемся к новым реалиям, и виртуальная деловая активность начнет давать реальные плоды. С 11 по 27 апреля, пока Меркурий будет бежать по активному, инициативному, импульсивному и бесстрашному Овну, спешите обменяться новыми идеями, завязать новые деловые контакты, реализовать свои интеллектуальные планы. Причем, постарайтесь это делать взвешенно, особенно в первую половину недели.

2. Наши чувства и взаимоотношения в первую половину недели все еще прочны и стабильны. Мы окунемся в приятную легкость, желание новизны и романтичности. У многих проявится стремление проявить себя в литературном и художественном творчестве.

3. Эта неделя - одна из самых взрывоопасных в году. Мощные уранические энергии будут стимулировать обмен свежими идеями и привносить неожиданные события. Раздражительность, нетерпеливость, желание сильных ощущений могут стать причиной конфликтов и травм. 7 апреля в 21-50 Марс создаст точную квадратуру к Урану. На бытовом плане это проявится высокой активностью, непредсказуемостью, нервозностью. Поэтому следует быть очень внимательными и осторожными, так как этот и следующий дни однозначно травмоопасные. Как говорится, нам бы день простоять и ночь продержаться.

4. Финансовые надежды. В конце недели для многих из нас откроются благоприятные возможности для решения деловых и финансовых вопросов, подписания документов.

Важные даты недели

Время для рутинной работы, заботы о здоровье, правильном питании, наведения порядка в окружающем пространстве – 6 апреля. Постарайтесь не перегружать желудок. Диетическое питание, кропотливая работа, требующая внимания к мелочам, забота о близких людях – таковы главные темы дня. Все важные дела завершите до 16-30.

Время внимания к финансовым проблемам, а также - своему психологическому состоянию – 9 и 10 апреля. Луна в Скорпионе также может обострять наши эмоции до состояния натянутой струны. В такие периоды астрологи советуют переключить внимание на творчество: музыку, кино, живопись.

Время для отдыха или завершения дел – 6 апреля с 16-30 до конца дня; 8 апреля с 15-51 до конца дня; 12 апреля с 14-46 до конца дня. В течение этих коротких промежутков времени Луна делает холостой пробег, не желая помогать нам в решении важных вопросов, но зато предлагая вместе с ней расслабиться и отдохнуть перед напряжением следующих дней.

Самые опасные дни недели – 7, 8. Не только недели, но и месяца. Во-первых, это период полнолуния, когда многие из нас - чаще мужчины - подвержены взрывам агрессии из-за нестабильного эмоционального состояния. Во-вторых, несмотря на то, что внутренне мы будем настроены на гармонию в отношениях, желание экстрима, свободы, дух противоречия может сыграть с нами злую шутку. Поэтому совет: не увлекаться экспериментами. Быть осторожными при вождении транспорта, особенно мотоциклов и мопедов. Без крайней нужды не совершать авиаперелеты, не подниматься высоко над землей. Избегать активных групповых мероприятий.

Начало периода деловой и коммуникативной активности – 11 апреля. Меркурий переходит в Овен – активизируются передвижения и контакты, работа усиливается, проявляется соревновательный дух. Единственное предостережение: сегодня до обеда действует правило "больше одной женщины не собираться" - две женские планеты утром меряются силами.

Лучший день недели – 12 апреля. Солнце в Стрельце дарит жизнерадостное настроение и настраивает на творческие занятия.

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