Астрологический прогноз на сентябрь: когда ждать неприятностей

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака говорит о том, что существуют риски для здоровья, а на финансовом фронте лучше поостеречься.
Известный астролог Наталья Анисимова на своей странице в Instagram рассказала, на что нужно обратить внимание в первый месяц осени, когда ждать удачу и неприятности.
"В сентябре каждое действие перед совершением стоит рассматривать под несколькими углами! Очень легко в сентябре потерять чистоту внутренних ориентиров. Сейчас под маской милосердия, веры и бескорыстия может быть обман. Возможны разочарования в идеалах и том, на что вы ориентировались", – рассказала она.
По словам Анисимовой, в первые 10 дней месяца придет смелость, активность и сообразительность. Потому нужно воспользоваться моментом для динамического старта в делах.
А с заключением партнерства финансового характера лучше подождать. По словам астролога, скорее всего иллюзорные надежды в плане продуктивности не сбудутся.
Астрологический прогноз
pixabay
"Очень легко в первые 5 дней сентября потерять голову в отношениях. Последняя неделя сентября не благоприятна для финансового партнёрства, кредитов, договорных обязательств, заключения брака. С 6 по 22 сентября – нормально", – добавила астролог.
Она отметила, что существуют также риски в этом месяце. Речь идет об осознании того, что происходит вокруг. Потому Анисимова советует исключить алкоголь в сентябре.
А ближе к концу месяца увеличится риск отравлений, аллергий, заражений крови. Она настояла, что с проблемами со здоровьем нужно обязательно обращаться к специалистам.
Знаки Зодиака - прогноз
pixabay
Более того, знаки Зодиака весь месяц будут чувствовать влияние Сатурна. Это значит, что нужно обновить профессиональную деятельность, заняться поисками призвания. После 18 сентября стоит делать шаги в этом направлении.
По словам астролога, также нужно отслеживать свои сны в сентябре. Они могут показывать кармические родовые темы, которые стоит понять и исправить.
Сентябрь месяц кармический ☝️, хоть и без затмений. ⠀ Кто лайкнет, того обниму 🤗 ⠀ КАРМА И ИЛЛЮЗИИ Кармические узлы и Чёрная Луна будут проявлять себя через планеты. Большинство планет пройдёт через кармическую воронку и это отразится на нас. Мы можем не заметить, как искусились и польстились на то, о чём впоследствии будем жалеть 🤦🏻♀️ ⠀ 🧐 В сентябре каждое действие перед совершением стоит рассматривать под несколькими углами! ⠀ 🧛♀️ Очень легко в сентябре потерять чистоту внутренних ориентиров. Сейчас под маской милосердия, веры и бескорыстия может быть обман. Возможны разочарования в идеалах и том, на что вы ориентировались. ⠀ СТАРТ И АКТИВНОСТЬ В первые 10 дней месяца мы станем смелее, активнее, сообразительнее и практичнее. Пользуйтесь моментом! 🏃♀️ ⠀ ПАРТНЁРСТВО 🤝 Заключение нового партнёрства, особенно финансового, в первые дни сентября грозит иллюзорными надеждами, которые скорее не сбудутся и принесут разочарования. Очень легко в первые 5 дней сентября потерять голову в отношениях 🤪 ⠀ 📃 Последняя неделя сентября не благоприятна для финансового партнёрства, кредитов, договорных обязательств, заключения брака. С 6 по 22 сентября – нормально. ⠀ РИСКИ Весь месяц будет трудно быть осознанным. А надо! Поэтому алкоголь в сентябре лучше исключить 🤐 ⠀ Ближе к концу сентября увеличиваются риски отравлений, аллергий, заражений крови. Манипуляции со здоровьем и психикой доверяйте только специалистам 👩🏻⚕️ ⠀ САТУРН Почти весь сентябрь мы будем чувствовать влияние Сатурна. Он опять соединяется с кармическим узлом. Сатурн призывает к обновлению профессионального поприща, поиску нового призвания. После 18 сентября стоит делать шаги в этом направлении. ⠀ СНЫ 🛌 весь сентябрь стоит отслеживать. Они могут показывать нам кармические родовые темы, которые нам стоит понять и исправить. ⠀ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ 🍂 23 сентября – осеннее равноденствие! День становится короче ночи и тьма побеждает свет. Про него буду ещё писать. А пока присмотрите рябину неподалёку- понадобится для защиты дома. ⠀ Вот такой сентябрь. Готовы встретить во всеоружии? ✊
Как сообщал OBOZREVATEL, Гороскоп на сентябрь 2019 года по картам Таро обещает победу Овнам, труд, приносящий деньги и удовлетворение Весам и "горе от ума" Водолеям.
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