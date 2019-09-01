Астрологический прогноз на сентябрь: когда ждать неприятностей

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака говорит о том, что существуют риски для здоровья, а на финансовом фронте лучше поостеречься.

Известный астролог Наталья Анисимова на своей странице в Instagram рассказала, на что нужно обратить внимание в первый месяц осени, когда ждать удачу и неприятности.

"В сентябре каждое действие перед совершением стоит рассматривать под несколькими углами! Очень легко в сентябре потерять чистоту внутренних ориентиров. Сейчас под маской милосердия, веры и бескорыстия может быть обман. Возможны разочарования в идеалах и том, на что вы ориентировались", – рассказала она.

По словам Анисимовой, в первые 10 дней месяца придет смелость, активность и сообразительность. Потому нужно воспользоваться моментом для динамического старта в делах.

А с заключением партнерства финансового характера лучше подождать. По словам астролога, скорее всего иллюзорные надежды в плане продуктивности не сбудутся.

Астрологический прогноз pixabay

"Очень легко в первые 5 дней сентября потерять голову в отношениях. Последняя неделя сентября не благоприятна для финансового партнёрства, кредитов, договорных обязательств, заключения брака. С 6 по 22 сентября – нормально", – добавила астролог.

Она отметила, что существуют также риски в этом месяце. Речь идет об осознании того, что происходит вокруг. Потому Анисимова советует исключить алкоголь в сентябре.

А ближе к концу месяца увеличится риск отравлений, аллергий, заражений крови. Она настояла, что с проблемами со здоровьем нужно обязательно обращаться к специалистам.

Знаки Зодиака - прогноз pixabay

Более того, знаки Зодиака весь месяц будут чувствовать влияние Сатурна. Это значит, что нужно обновить профессиональную деятельность, заняться поисками призвания. После 18 сентября стоит делать шаги в этом направлении.

По словам астролога, также нужно отслеживать свои сны в сентябре. Они могут показывать кармические родовые темы, которые стоит понять и исправить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гороскоп на сентябрь 2019 года по картам Таро обещает победу Овнам, труд, приносящий деньги и удовлетворение Весам и "горе от ума" Водолеям.

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