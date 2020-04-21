Астролог прогнозирует: чтобы заработать деньги, объединяйтесь с друзьями и экспериментируйте

23 апреля произойдет новолуние, которое заложит фон событий на следующий месяц, сообщает астролог Георгий Личели.
О главной теме лунного месяца
Новолуние в Тельце, в первую очередь, позволяет акцентировать тему финансов. Соответственно, в следующий лунный месяц тема денег и заработка будет особо актуальна. Скорее всего, придётся решать финансовые вопросы: обдумывать, как улучшить своё материальное положение и найти дополнительные источники заработка.
Новолуние происходит в соединении с Ураном и напряжённом аспекте к Сатурну.
Такая позиция указывает на то, что в финансовых вопросах надо искать новые, нестандартные пути дальнейшего развития, внедрять оригинальные идеи, использовать компьютерные технологии и современные средства связи, а также объединяться в группы. Этому будет способствовать и Марс, который движется по знаку Водолея, то есть активность и деятельность должна быть совместная, групповая. Поэтому стоит объединиться с друзьями и единомышленниками, совмещать несовместимые, на первый взгляд, вещи и не бояться экспериментировать.
В то же время, Солнце в соединении с Ураном и напряжённом аспекте к Сатурну указывает на ограничения и неожиданные финансовые потрясения - как на мировом, так и на локальном, персональном уровне. Вероятны банкротства компаний и предприятий, возможна потеря работы.
В конце марта - начале апреля мы проживали соединение Марса с Сатурном, и это указывало на введение ограничительных мер. 21 апреля Солнце в напряжённом аспекте к Сатурну также указывает на вероятность продления либо ужесточения ограничительных мер.
О здоровье
На персональном уровне в течение ближайшей недели надо беречь здоровье: возможны проблемы с костями, позвоночником и зубами, также уязвима сердечно-сосудистая система.
Вероятность ДТП также возрастает. Упадок сил, депрессивное состояние и раздражение будет ощущаться до 27 апреля.
О карантине и коронавирусе
К сожалению, ситуация с пандемией коронавируса развивается по наихудшему сценарию. Поэтому улучшения до начала июля ждать не приходится. Май и июнь - одни из тяжёлых месяцев в этом году, как с экономический стороны, так и в отношении распространения коронавируса.
Соответственно, в ближайший месяц надо обдумывать и предпринимать шаги для выживания в условиях кризиса, в который мы прочно входим.
Но не стоит паниковать: после кризиса и спада всегда идёт оживление и подъем. Правда, это произойдет позже.
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