Астролог прогнозирует: чтобы заработать деньги, объединяйтесь с друзьями и экспериментируйте

23 апреля произойдет новолуние, которое заложит фон событий на следующий месяц, сообщает астролог Георгий Личели.

О главной теме лунного месяца

Новолуние в Тельце, в первую очередь, позволяет акцентировать тему финансов. Соответственно, в следующий лунный месяц тема денег и заработка будет особо актуальна. Скорее всего, придётся решать финансовые вопросы: обдумывать, как улучшить своё материальное положение и найти дополнительные источники заработка.

Новолуние происходит в соединении с Ураном и напряжённом аспекте к Сатурну.

Такая позиция указывает на то, что в финансовых вопросах надо искать новые, нестандартные пути дальнейшего развития, внедрять оригинальные идеи, использовать компьютерные технологии и современные средства связи, а также объединяться в группы. Этому будет способствовать и Марс, который движется по знаку Водолея, то есть активность и деятельность должна быть совместная, групповая. Поэтому стоит объединиться с друзьями и единомышленниками, совмещать несовместимые, на первый взгляд, вещи и не бояться экспериментировать.

В то же время, Солнце в соединении с Ураном и напряжённом аспекте к Сатурну указывает на ограничения и неожиданные финансовые потрясения - как на мировом, так и на локальном, персональном уровне. Вероятны банкротства компаний и предприятий, возможна потеря работы.

В конце марта - начале апреля мы проживали соединение Марса с Сатурном, и это указывало на введение ограничительных мер. 21 апреля Солнце в напряжённом аспекте к Сатурну также указывает на вероятность продления либо ужесточения ограничительных мер.

О здоровье

На персональном уровне в течение ближайшей недели надо беречь здоровье: возможны проблемы с костями, позвоночником и зубами, также уязвима сердечно-сосудистая система.

Вероятность ДТП также возрастает. Упадок сил, депрессивное состояние и раздражение будет ощущаться до 27 апреля.

О карантине и коронавирусе

К сожалению, ситуация с пандемией коронавируса развивается по наихудшему сценарию. Поэтому улучшения до начала июля ждать не приходится. Май и июнь - одни из тяжёлых месяцев в этом году, как с экономический стороны, так и в отношении распространения коронавируса.

Соответственно, в ближайший месяц надо обдумывать и предпринимать шаги для выживания в условиях кризиса, в который мы прочно входим.

Но не стоит паниковать: после кризиса и спада всегда идёт оживление и подъем. Правда, это произойдет позже.

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