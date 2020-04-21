Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Астролог прогнозирует: чтобы заработать деньги, объединяйтесь с друзьями и экспериментируйте

800
Читать материал на украинском

23 апреля произойдет новолуние, которое заложит фон событий на следующий месяц, сообщает астролог Георгий Личели.

О главной теме лунного месяца

Новолуние в Тельце, в первую очередь, позволяет акцентировать тему финансов. Соответственно, в следующий лунный месяц тема денег и заработка будет особо актуальна. Скорее всего, придётся решать финансовые вопросы: обдумывать, как улучшить своё материальное положение и найти дополнительные источники заработка.

Астролог прогнозирует: чтобы заработать деньги, объединяйтесь с друзьями и экспериментируйте

Новолуние происходит в соединении с Ураном и напряжённом аспекте к Сатурну.

Такая позиция указывает на то, что в финансовых вопросах надо искать новые, нестандартные пути дальнейшего развития, внедрять оригинальные идеи, использовать компьютерные технологии и современные средства связи, а также объединяться в группы. Этому будет способствовать и Марс, который движется по знаку Водолея, то есть активность и деятельность должна быть совместная, групповая. Поэтому стоит объединиться с друзьями и единомышленниками, совмещать несовместимые, на первый взгляд, вещи и не бояться экспериментировать.

В то же время, Солнце в соединении с Ураном и напряжённом аспекте к Сатурну указывает на ограничения и неожиданные финансовые потрясения - как на мировом, так и на локальном, персональном уровне. Вероятны банкротства компаний и предприятий, возможна потеря работы.

В конце марта - начале апреля мы проживали соединение Марса с Сатурном, и это указывало на введение ограничительных мер. 21 апреля Солнце в напряжённом аспекте к Сатурну также указывает на вероятность продления либо ужесточения ограничительных мер.

О здоровье

На персональном уровне в течение ближайшей недели надо беречь здоровье: возможны проблемы с костями, позвоночником и зубами, также уязвима сердечно-сосудистая система.

Вероятность ДТП также возрастает. Упадок сил, депрессивное состояние и раздражение будет ощущаться до 27 апреля.

О карантине и коронавирусе

К сожалению, ситуация с пандемией коронавируса развивается по наихудшему сценарию. Поэтому улучшения до начала июля ждать не приходится. Май и июнь - одни из тяжёлых месяцев в этом году, как с экономический стороны, так и в отношении распространения коронавируса.

Соответственно, в ближайший месяц надо обдумывать и предпринимать шаги для выживания в условиях кризиса, в который мы прочно входим.

Но не стоит паниковать: после кризиса и спада всегда идёт оживление и подъем. Правда, это произойдет позже.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Георгий Личели Георгий Личели
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Георгий Личели
Тег
гороскоп 2020
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гороскоп