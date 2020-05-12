Астролог о том, что нас ждет в ближайшие полтора года

Пятого мая Лунные узлы переместились в знаки Близнецы - Стрелец. А это означает, что следующие полтора года затмения будут происходить в этих знаках, акцентируя их тематику. О предстоящих важных событиях рассказывает астролог Георгий Личели.

Что было?

За прошедшие полтора года, когда Лунные узлы двигались по знакам Рак – Козерог, на передний план выходили темы этих знаков. С одной стороны, это ответственность, социальный статус, профессиональная реализация и карьера, а с другой - семья, дети, род, чувства, эмоции. Нам всем важно было найти баланс между работой, социальной реализацией и семейной жизнью, внутренним миром. Также это касалось личных качеств. То есть, нерешительный и мягкий человек должен был стать инициативным и стойким, а жёсткий и чрезмерно расчётливый - чутким и заботливым. Если возникали проблемы в этих сферах, то это указывало на нарушение баланса и говорило о том, что человек либо чрезмерно занимается социальной реализацией в ущерб личной и семейной жизни, либо наоборот.

Что будет?

Ось знаков зодиака Близнецы - Стрелец отвечает за такие сферы как обучение, поездки, контакты, связи и общение. Соответственно, в течение следующих полутора лет основная задача коснется урегулирования этих сфер. Одновременно с этим будут актуальны вопросы не только международных отношений, поездок и перемещений, но и тема информации.

Мы видим, что с распространением эпидемии коронавируса люди ипохондрического склада, страдающие параноидальным расстройством личности, верящие в различные конспирологические теории, говорят о заговоре "Мирового правительства". Периодически перед человечеством возникают новые глобальные вызовы – Холера, Тиф, Испанка. И каждый раз конспирологи и люди с воспалённым воображением начинают выдвигать свои теории их возникновения. То, что коронавирус существует, это факт. Могут ли разные государства использовать ситуацию вокруг COVID– 19 в своих целях? Да, могут. В любом случае, спекуляции вокруг коронавируса закончатся с появлением вакцины, а на создание вакцины требуется минимум год.

Что касается перемещения Лунных узлов в знаки Близнецы – Стрелец, то важно понимать одно: поскольку Северный Лунный узел будет в Близнецах, то развивать надо качества знака Близнецы.

Стрелец - знак огненный, порой авторитарный и догматичный, как правило всё знающий и не приемлющий другую точку зрения, зачастую навязывающий свои взгляды другим.

Близнецы - знак воздушный и любознательный, открытый всему новому, легко идет на контакт, умеет легко подстраиваться под незнакомых людей и новые ситуации, способный принять чужую точку зрения.

Основные тенденции развития в течение следующих полутора лет будут связаны с умением легко подстраиваться под ситуацию и быстро меняющую реальность, умением смотреть на вещи с разных сторон, обучаться новому, правильно воспринимать и анализировать поступающую информацию, а также легче относиться к жизни.

В течение следующих полутора лет важные судьбоносные события ожидают представителей знаков: Близнецы, Стрельцы, Девы, Рыбы. Гармоничными они будут или напряжёнными - зависит от того, насколько предстоящие затмение будут резонировать с персональным гороскопом.

О том, какие важные перемены в отношениях могут нас коснуться в ближайшие 40 дней, астролог Георгий Личели рассказал в прогнозе Гороскоп на неделю: начало возвращения к прежней жизни.