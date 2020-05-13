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Астролог о любви и деньгах: что делать, чтобы не потерять их

3.3т
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Темы любви, красоты, удовольствий, а также взаимоотношений, жизненных ресурсов, финансов становятся сейчас очень актуальными.

Всеми этими сферами управляет Венера. 13 мая, входя в петлю ретроградного движения, Венера начинает длительный и непростой период трансформации, который завершится 23 июня. В течение всего этого времени будут происходить судьбоносные события, которые так или иначе изменят либо наши личные и деловые отношения, либо состояние финансов, либо все то, что доставляет удовольствие, радость и является ценностью. Поэтому уже с 13 мая стоит осмысленно относиться к тому, как в нашей жизни проявляются перечисленные темы.

Астролог о любви и деньгах: что делать, чтобы не потерять их

Будучи ретроградной, погруженной в себя, Венера не настроена развивать новые отношения, искать новые знакомства, воспринимать новую информацию. Она томится и грустит по прошлому. Желая любви или красоты, она не может сейчас этого получить или адекватно выразить. Очаровавшись кем-то или чем-то, она вовлекается в отношения как в омут. И кто бы ни пытался ее образумить – все напрасно. Она не способна слышать голос извне - только тот, что живет внутри ее. В результате завязанные в ближайшие полтора месяца новые отношения оказываются иллюзорными и разрушительными. Зачем ей эти неперспективные отношения? Для воспитания чувств. Для того чтобы извлечь их из глубин подсознания и вывести в мир. Возможно, посредством музыки, поэзии, литературы, живописи или иного вида искусства.

А как с ценностями? Венера же отвечает еще и за ценности – материальные, в том числе. Сейчас имеют значение ценности из прошлого – те, что прошли проверку временем. Из материальных – например, винтажные вещи. А купленные в этот период новые предметы красоты и удовольствия впоследствии вызовут недоумение и разочарование. В период ретро Венеры наши ценности также могут лишиться своей целостности. Например, украшения могут ломаться или теряться, деньги – уплывать, ненадежные связи – обрываться. Так мы отдаем свои долги: теряя что-то из материального мира, мы сохраняем мир отношений. Теряя что-то из мира отношений, мы можем сохранить верность своему духовному содержанию.

Что не желательно делать в период ретро Венеры

  • Выходить замуж, жениться – то есть, регистрировать брачные отношения и организовывать свадебные торжества.

  • Покупать новые дорогие предметы одежды, украшения и иные произведения искусства.

  • Инвестировать деньги в перспективные дорогостоящие проекты.

Для чего подходит период ретро Венеры

  • Для легкого флирта и кратковременных романтических знакомств.

  • Для общения со старыми приятелями.

  • Для приобретения или продажи винтажных и антикварных предметов красоты.

Чем опасен период ретро Венеры

  • Разрывом личных и деловых отношений, которые изжили себя.

  • Потерей денег в связи с импульсивным приобретением материальных ценностей.

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Автор
Наталия Ульянкина Наталия Ульянкина
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Наталия Ульянкина
Тег
гороскоп 2020
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