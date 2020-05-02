Астролог Людмила Халанская выделила 4 и 5 мая 2020 года как особо важные для будущих начинаний.

"Несмотря на карантин, не упустите два приближающихся дня, которые наиболее подходят для начала важного процесса или нового дела, – это 4 и 5 мая", – сообщила она OBOZREVATEL.

"В любой из этих дней хотя бы чисто символически следует сделать первые шаги в выбранном направлении, чтобы именно эти даты стали началом запланированного проекта или новой истории", – пояснила астролог.

"Воспользуйтесь шансом начать новое дело именно в те два дня. А продолжать его можно уже в любой другой день", – посоветовала она.

Астролог назвала два уникальных дня в мае

Астролог добавила, что 4 и 5 мая – "свободные от негативных аспектов" даты, которых в текущем году не очень много. "Нынешний год не балует нас хорошими астрологическими аспектами. Трудно в течение 2020 года найти хоть несколько дней, которые были бы абсолютно благоприятными", – заметила она.

"При этом сам год очень подходит для долгосрочных проектов и серьёзных начинаний, особенно в сфере карьеры, повышения или укрепления социального статуса, достижения жизненно важных целей", – уточнила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал, что день 22 апреля 2020 года благоприятен для загадывания желаний за счет большого количества "двоек" в этой дате.

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