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Астролог назвал дни в марте, когда можно изменить судьбу

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Астролог, нумеролог Игорь Мехеда сообщил о том, что 24 и 31 марта являются особыми днями с точки зрения возможности формирования своего будущего.

"Это так называемые срединные точки между затмениями, которых в текущем году рекордное количество – целых семь", – рассказал он OBOZREVATEL.

Как пояснил астролог, эти даты находятся посредине между датами двух последовательных затмений. Они отличаются тем, что "фиксируют мыслеформы человека в окружающей его реальности".

В срединные точки между затмениями можно изменить будущее

В срединные точки между затмениями можно изменить будущее

"Например, если учитель в этот день похвалил учеников за хорошую успеваемость, то ученики и дальше будут демонстрировать хорошую успеваемость. Но и наоборот также справедливо", – заметил астролог.

"Поэтому в дни срединных точек между затмениями желательно мыслить в позитивном ключе, мечтать, много улыбаться – тогда позитивные события охватят огромный период нашей жизни", – посоветовал он.

Игорь Мехеда назвал даты всех срединных точек до конца 2020 года: 24 марта, 31 марта, 1 апреля, 8 апреля, 13 июня, 20 июня, 28 июня, 2 сентября, 9 сентября, 10 сентября, 17 сентября, 24 сентября, 7 декабря.

Общее количество срединных точек между затмениями в 2020 году составляет 15, и это также несет символический смысл, подчеркнул нумеролог. "Число 15 - число судьбы и перемен. Почувствовав будущее и космический вектор движения к переменам и сонастроившись на резонанс с этими переменами, возможно достичь в последующие за 2020 годом годы невероятного рывка и прорыва во всех сферах деятельности", - сообщил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о том, что, вопреки распространенному мнению о том, что день пятница, 13-е крайне негативен, он, наоборот, позволит решить все проблемы.

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Темы
Солнечное затмение Эксклюзив
Персона
Игорь Мехеда
Тег
Лунное затмение
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