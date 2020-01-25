Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Для всех знаков Зодиака: астролог рассказал, кому повезет в 2020 году

678
Читать материал на украинском

Астролог Игорь Мехеда предупредил, что 2020 год окажет влияние на все знаки Зодиака. По его словам, в этом году повезет тем, кто будет активно действовать.

"2020 год – очень необычный. В этом году 7 лунных и солнечных затмений! Они влияют на каждый знак Зодиака", – рассказал Мехеда в эфире ObozTV.

Астролог объяснил, что 2020-й – "трансформационный год".

"Т.е. если люди, которые хотят изменений в своей жизни, будут предпринимать какие-то действия, то очень удачно можно проблемы решить и желания осуществятся. Если ничего не делать – то эта трансформация может все разрушить. Поэтому в этом году повезет тем, кто что-то делает", – заверил он.

Новости
Психологический гороскоп на 2020 год

"В этом году надо делать в три раза больше! Потому что обычно 4-5 затмений в году, а тут целых семь! Да еще и два из них попадают на "дни силы", – уточнил Мехеда.

Гороскоп на 2020 год обещает удачу тем, кто будет действовать

Гороскоп на 2020 год обещает удачу тем, кто будет действовать

cbc.ca

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда озвучил календарь солнечных и лунных затмений на 2020 год. Первое лунное затмение украинцы уже могли наблюдать 10 января.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Астрологический прогноз
Персона
Игорь Мехеда
Тег
гороскоп 2020
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы