Для всех знаков Зодиака: астролог рассказал, кому повезет в 2020 году

Астролог Игорь Мехеда предупредил, что 2020 год окажет влияние на все знаки Зодиака. По его словам, в этом году повезет тем, кто будет активно действовать.

"2020 год – очень необычный. В этом году 7 лунных и солнечных затмений! Они влияют на каждый знак Зодиака", – рассказал Мехеда в эфире ObozTV.

Астролог объяснил, что 2020-й – "трансформационный год".

"Т.е. если люди, которые хотят изменений в своей жизни, будут предпринимать какие-то действия, то очень удачно можно проблемы решить и желания осуществятся. Если ничего не делать – то эта трансформация может все разрушить. Поэтому в этом году повезет тем, кто что-то делает", – заверил он.

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"В этом году надо делать в три раза больше! Потому что обычно 4-5 затмений в году, а тут целых семь! Да еще и два из них попадают на "дни силы", – уточнил Мехеда.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда озвучил календарь солнечных и лунных затмений на 2020 год. Первое лунное затмение украинцы уже могли наблюдать 10 января.

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