Астрологических показаний на массовые смерти от пандемии нет

"То, что 2020 год будет важным и переломным, говорили и писали многие астрологи.

Связано это с тем, что в этом году происходит завершение сразу трёх планетарных циклов: 20 летний Юпитер-Сатурн, 12 летний цикл Юпитер-Плутон и 33 летний цикл Сатурн-Плутон," – комментирует ситуацию последних дней астролог Георгий Личели

Когда завершаются циклы, возникает глобальный кризис - начинается перераспределение геополитических сфер влияния, происходит разрушение либо трансформация финансовых систем и экономических бизнес моделей, политических структур.

По какой причине это будет происходить – заранее никто не знает. Как мы видим сейчас, причиной этому оказалась вспышка короновируса Covid -19, которая распространилась по всему миру и переросла в пандемию. Если отнестись к этой ситуации философски, это не самое страшное, что могло бы быть при таких астрологических показателях. Часто завершению глобальных циклов сопутствуют мировые войны.

Но астрологических показаний на массовые смерти от эпидемии нет. Зато есть массовые панические настроения, вызванные отсутствием критического мышления у большинства людей.

На фоне других эпидемий, которые пришлось пережить человечеству, короновирус не такой смертельный, хотя весьма заразен. В итоге больницы, рассчитанные максимум на 500 коек, не в силах справиться с внезапным наплывом пациентов, которые могут исчисляться тысячами. Что приводит к печальным последствиям.

Соответственно, лучше соблюдать превентивные меры защиты, избегать многолюдных мест и придерживаться правил личной гигиены, чем лежать в переполненной больнице с пневмонией. Особенно, если вы входите в группу риска.

Что нас ждет в ближайшем будущем?

22 марта Сатурн переместился в знак Водолей до 2 июля. Пока он там будет находиться -три месяца - мы сможем понять, как он будет действовать в будущем. Сатурн - планета ограничений, дисциплины, порядка и ответственности, а Водолей - знак свободы, независимости, дружбы, коллектива и общества в целом. В негативном проявлении Сатурн в Водолее может проиграться как ограничение свободы, разрушение дружественных союзов и объединений. А в позитивном – как создание новых организаций для решения глобальных вопросов и консолидации общества вокруг общих целей.

31 марта Марс покинет Козерог и переместится в Водолей. До 5 апреля он будет находиться в аспекте к Сатурну, поэтому тенденции ограничения наших действий и активности будут сохраняться. Также многие будут ощущать упадок сил.

Венера до 4 апреля движется по знаку Тельца. Склонность к перееданию будет сохраняться. Чему, конечно, способствует и стресс, вызванный напряжённой ситуацией в мире. Но лучше контролировать себя и не переедать.

В целом, напряжённые аспекты к середине апреля начнут распадаться. И в позитивном варианте улучшение ситуации стоит ожидать после новолуния 23 апреля, а в негативном - в конце июня - начале июля.

Но так, как раньше, уже не будет. И нужно быстро адаптироваться к новой реальности.

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