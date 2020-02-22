С декабря 2019 года мир исследователей астрономии, да и астрологии интенсивно обсуждает то, что происходит с одной из самых ярких звезд – звездой Бетельгейзе из созвездия Орион. Зафиксирована значительная потеря ее светимости.

Астрономы считают, что есть возможность превращения Бетельгейзе в сверхновую, взрыва звезды. Однако это пока только гипотеза.

Звезда Бетельгейзе в созвездии Орион хорошо видна на зимнем ночном небе

Если Бетельгейзе действительно взорвется, как это повлияет на жизнь на Земле?

Созвездие Орион всегда считалось мистическим и влияющим на процессы духовного плана. В древнейших сооружениях ушедших цивилизаций всегда присутствовали линии (проходы, тоннели, рисунки и другие знаки), указывающие на звезду Сириус, созвездие Ориона, Плеяд и Дракона.

Поэтому утеря светимости самой яркой звездой Ориона сигнализирует об изменении в духовных культурах Земли и, возможно, возникновении новых религий и духовных учений.

Астрологи считают Бетельгейзе более мощной версией влияния планеты Юпитер. Напомню, что светимость звезды больше солнечной в 80000 раз, а масса звезды больше солнечной в 17 раз. А Юпитер – это символ взаимодействия со сферами высших сил, богов и ангелов.

Бетельгейзе - ангельская звезда

Бетельгейзе в арабских рукописях всегда характеризовалась как "ангельская звезда". Вера в ангелов распространена во многих религиях мира - в христианстве, исламе и даже в индуизме (гандхарвы) и у древних славян (ясуни). Изменение светимости Бетельгейзе в таком случае можно трактовать как процесс, когда старые каналы связи с миром ангелов отключаются, а новые возникают.

То есть это символ трансформации процессов внутри человеческой души. Внутри каждого человека может открыться нечто новое – и уже на протяжении этого года. Будем исследовать и наблюдать.

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