Астрологи довольно редко рассматривают эту дату – 24 августа – как дату рождения Украины. Чаще всего фигурирует 1 декабря, когда Акт независимости был признан на всеукраинском референдуме.

Но по дате 24 августа тоже можно отследить интересные тенденции. И я озвучу их на ближайший год.

Интересно, что в гороскопе, построенном на дату провозглашения Акта независимости, 24 августа, заложено стремление страны пройти самостоятельный путь государственного становления. Это глобальная цель, из которой страна получила независимость. Тем не менее, достижение этой цели будет нелегким – сильно влияние Сатурна, и восходящий знак Козерог. Путь будет тернистым. Он потребует приложения максимальных усилий. На чужую помощь рассчитывать не следует. Любая помощь извне будет сопровождаться корыстью.

Озеро Синевир Google Images

Гороскоп на новый год Украины

В ближайшее время, в конце августа и в сентябре, предстоит решать вопросы в сфере религии. Там намечаются серьезные конфликты. Возможно, в ходе решения этих вопросов произойдет какая-то трагедия.

В этот же период произойдут изменения в сфере культуры. Будет реформирование этой сферы. И в целом в гороскопе Украины эта сфера ярко проявлена и обещает быть довольно прибыльной.

В сентябре-октябре будет активна сфера наведения порядка. Речь пойдет о расследовании громких уголовных дел, правоохранительные органы будут проявлять особую активность, будут серьезные скандалы. Это серьезные попытки установить истину и привлечь к ответственности виновных, но трудно сказать, чем они завершатся.

В ноябре нас ожидают изменения в Конституции страны. Кроме того, традиционно ноябрь у нас тяжелый месяц для действующей власти. Сфера власти ослаблена в этот период. Поэтому, скорее всего, будут приниматься непопулярные решения.

На повестке дня очень серьезно будет стоять и вопрос энергетики. От того, удастся ли решить его, будет зависеть, произойдет ли зимой энергетический кризис. Ноябрь будет довольно кризисным за счет того, что придется решать серьезные вопросы, которые в дальнейшем повлияют на судьбу государства.

В ноябре будет осуществлена попытка возвращения оккупированных территорий Донбасса в Украину. Для этого есть очень серьезные предпосылки. Гороскоп показывает тенденции к возврату территорий. Крым тоже можно рассматривать, но все-таки мне кажется, что это будет Донбасс.

В ноябре-декабре Украину ожидают изменения структуры власти. Например, может быть изменен формат республики – с парламентско-президентской на президентско-парламентскую, либо количество депутатов Верховной Рады, либо какие-то изменения претерпят министерства.

Село Вилково, Одесская область Google Images

В конце декабря – начале января снова обострятся проблемы в религиозной сфере. Снова будут проявления радикализма, особенно в даты с 25 по 27 декабря. Это будет довольно критический период для Украины.

Январь будет отмечен очередным возвращением к вопросу об изменениях Конституции. В целом за год можно ожидать три попытки изменения Основного Закона Украины.

В феврале, скорее всего, нас ожидает финансовый кризис, но он будет зависеть не от внутренних рынков, а придет откуда-то извне. Он будет также связан с энергетикой. Но у Украины есть хорошие шансы преодолеть этот кризис без особых потерь.

В марте будут запущены новые реформы в сфере образования и здравоохранения. Реформы, которые уже запущены, будут пересмотрены либо запущены новые.

В апреле будет много изменений в финансово-экономической сфере. Возможно, будет принят какой-то пакет законов. Порядок будет изменен в направлении порядка, принятого в мире. В этом месяце будет проявляться и активность внешних игроков.

Вообще в Украине на протяжении всего этого года прослеживается сильное влияние извне. Активизируются агенты других стран, будет активное лоббирование интересов других стран. В этой ситуации очень сложно будет отстоять интересы самой Украины и ее граждан.

В апреле ожидаются и изменения в законодательстве, касающемся военной сферы. Возможно, будут приняты решения по приближении украинской армии к европейским, американским образцам, к стандартам НАТО. Возможны ротации, серьезные кадровые перестановки.

В мае-июне могут быть последние попытки изменения Конституции, и это будет довольно судьбоносный период в жизни страны. Это может быть точкой невозврата. Если она будет пройдена неправильно, если будут приняты неправильные решения, это может привести к разрушению государственности Украины как таковой. Возможно изменение границ страны или какие-то серьезные потери.

Будут активны внешние агенты влияния и враги Украины, которые будут лоббировать свои интересы.

В июле-августе государство перейдет к жестким мерам в финансово-экономической сфере, перейдет к жесткому регулированию этих сфер. Скорее всего, это будет связано с тем кризисом, который дойдет до нас в феврале.

Вот с таким положением, скорее всего, мы войдем в новый год нашей страны.

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