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Агрессия и тайные союзы: астролог сказал, какой будет Рада

1.6т Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины нового созыва может нарушать законы во имя справедливости.

"Вопросы армии и торговли также будут рассматриваться в первую очередь". Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Александр Образцов.

Проанализировав дату первого заседания парламента, он сообщил: "29 августа выпадает на 29-й лунный день. Луна будет находиться в созвездии Рака. Начинания в этот день больше способствуют разрушению, агрессивным действиям, победам над врагами. Неблагоприятное время для начинаний и действий, которые требуют умиротворения ума или спокойствия. Хорошее время для принуждения к союзам либо к их разрыву".

Галактика. Иллюстрация

Галактика. Иллюстрация

Glenn Clovis

"Венера будет находиться в знаке Льва вблизи Солнца. Это означает особое внимание к сфере культуры, искусства и красоты. Близкими к Солнцу, символу главы государства, будут Марс и Меркурий. Это говорит о том, что вопросы армии и торговли также будут рассматриваться в первую очередь", – пояснил астролог.

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В то же время ретроградный Сатурн в знаке Стрельца "вместе с теневым узлом Кету" говорит о "нестандартных способах достижения цели и альтернативной справедливости". "Такая позиция может указывать на нарушение законов во имя справедливости", – пояснил Александр Образцов.

Планета Юпитер будет находиться "в последней трети знака Скорпиона", что говорит о том, что будут иметь место "тайные договоренности, союзы и тайные действия", а также про активность "агентов других государств".

Вместе с тем в работе Рады будет наблюдаться стремление к перфекционизму – "на это указывает восходящий знак Девы". "Но тут есть нюанс: он может обратить внимание на неидеальность самой системы, самой Верховной Рады и людей, собранных в ней, что будет мешать принимать конструктивные решения", – заметил астролог.

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По его словам, упреки и критика могут остановить нардепов "на пути каких-то позитивных изменений".

Как писал OBOZREVATEL, торжественное заседание новоизбранной Верховной Рады Украины 9-го созыва состоится 29 августа 2019 года. Также в этот день пройдет первое пленарное заседание парламента.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Александр Образцов
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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