Адский характер: самые вредные знаки Зодиака

У каждого в окружении есть люди, с которыми очень сложно общаться: они либо сразу же провоцируют конфликты, либо обижаются на совершенно адекватные высказывания в свою сторону.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые вредные, чтобы никогда с ними не связываться.

Стрелец

Анна Седокова Фото из Instagram

Родилась: 16 декабря 1982 года

Представители этого знака очень обидчивы и импульсивны. Они не умеют и не хотят сдерживать свои эмоции из-за своей вредности, могут устраивать достаточно жестокие подлянки. Однако Стрельцы очень быстро отходят, если их проступки имеют серьезные последствия. Они готовы просить прощения и заглаживать вину.

Рак

Селена Гомес Фото из Instagram

Родилась: 22 июля 1992 года

Ракам нравится устраивать сцены, цель которых — привлечь повышенное внимание к собственной персоне. Их захватывает сам процесс ссоры, но они не умеют вовремя останавливать нарастающий скандал, и могут наговорить лишнего. Отметим, что вредничают представители этого знака без злого умысла, а просто потому, что им нечем себя занять.

Рыбы

Рианна Фото из Instagram

Родилась: 20 февраля 1988 года

Люди, рожденные под эти знаком Зодиака, уверенны в своей неотразимости. Рыбы обожают компании, внимание, и считают, что весь мир должен вертеться вокруг них. А если этого не происходит, они начинают впадать в бешенство. Поэтому нужно окружать представителей этого знака максимальной заботой и уважением. Они почувствуют свою значимость для вас и будут меньше вредничать.

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