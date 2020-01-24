8 монет, 8 мандаринов, 8 свечей: озвучен денежный ритуал на Новый год Крысы

Астролог Эфа Форина рассказала о том, что в первый день китайского Нового года Крысы, 25 января 2020 года, можно провести денежный ритуал.

Для него понадобится 8 китайских монет или обычных денежных купюр, 8 мандаринов, а также 8 красных свечей. Суть ритуала она пояснила OBOZREVATEL.

"Начинать ритуал нужно 25 января, в первый лунный день. Он должен длиться на протяжении 8 дней, то есть до 1 февраля включительно", – рассказала астролог.

В первый день года Крысы можно провести денежный ритуал

"На праздничный стол поставьте красивое блюдо, положите в него 8 монет или купюр, сверху - 8 мандаринов, а вокруг блюда поставьте 8 красных свечей, зажгите их. Далее на протяжении восьми дней берете по одному мандарину, чистите его и съедаете, а кожуру оставляете на блюде", – сказала Эфа Форина.

"По истечении 8 дней – дни не пропускать! – деньги положите в место, где вы храните свои сбережения. Затем дождитесь, когда кожура высохнет, перемелите ее на кофемолке и тонким слоем рассыпьте перед и за входной дверью. Посыпать следует восемь дней со словами: "Деньги в дом, изобилие в дом, процветание в дом, благополучие в дом, прибыль в дом, удача в дом!" – пояснила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина пояснила, как и в чем следует встречать Новый год Белой Крысы.

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