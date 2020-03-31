31 марта - день сложных коммуникаций и неожиданных подарков

День посвящен определению проблем, с которыми мы сталкиваемся.

Сегодня мы можем взять на себя ответственность за ситуацию и преодолеть все встречающиеся трудности. Относитесь к ним, как к практике для решения проблем. Нам нужно оттачивать свои навыки, а не просто надеяться, что проблема исчезнет.

День также хорош для интеллектуальной работы, для публичных выступлений, для важного разговора.

Вызов дня – трудности в понимании, что и как нужно правильно сказать.

Сегодня мы должны больше думать, прежде чем говорить. Причем нужно приготовиться к тому, что все процессы сегодня ускоряются – через коммуникации и обучение.

Когда вы почувствуете, что сегодняшнее общение может быть сложным из-за неверного понимания намерений, просто знайте, что информация, поступающая к нам сегодня, не всегда верна. Также сегодня кто-то может попытаться запутать выход из положения.

Из хорошего: именно сегодня мы можем получить неожиданный дар.

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