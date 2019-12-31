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Любимчики Фортуны: топ-3 знака Зодиака, которым мощно повезет в 2020 году

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2020 год согласно восточному календарю — год Белой Металлической Крысы и по разным астрологическим прогнозам, он станет благоприятным практически для всех знаков Зодиака. Однако некоторым повезет намного больше.

OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которых ждет безумно удачный год.

Любимчики Фортуны: топ-3 знака Зодиака, которым мощно повезет в 2020 году

Фото: 112.ua

Лев

Львам новый 2020 год принесет удачу и процветание. Им удастся наконец-то найти свое призвание, а также решить все свои проблемы. Кроме того, представители этого знака обретут счастье в личной жизни и встретят верных друзей. Гороскоп на 2020 год также говорит: что бы не захотели Львы, они все будут получать и наслаждаться этим. А привлечь процветание им поможет сила мысли, ведь известно, что самые сокровенные мечты сбываются, если в них верить и работать в выбранном направлении.

Любимчики Фортуны: топ-3 знака Зодиака, которым мощно повезет в 2020 году

Фото: ru.freepik.com

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Дева

У представителей этого знака в 2020 году Белой Металлической Крысы будет шанс встретить любовь всей своей жизни, разорвать давно остывшие отношения и начать жизнь с чистого листа. Поэтому больше внимания звезды советуют уделять своему внутреннему миру. Кроме того, Девы наконец-то начнут заниматься тем, о чем давно мечтали (в профессиональном плане), и это принесет представителям этого знака немалую прибыль.

Любимчики Фортуны: топ-3 знака Зодиака, которым мощно повезет в 2020 году

Фото: mirkrasim.ru

Весы

Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, астрологи прогнозируют, что их полоса неудач в жизни подошла к концу. Так, в 2020 году никаких серьезных трудностей для Весов не предвидится. Отмечается, что год хорош для обучения, расширения кругозора, духовных исканий и пополнения багажа знаний. Кроме этого, во второй половине года в некоторых представителей этого знака произойдет судьбоносная встреча, которая перевернет всю их жизнь.

Любимчики Фортуны: топ-3 знака Зодиака, которым мощно повезет в 2020 году

Фото: gazeta.a42.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Тег
гороскоп 2020
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