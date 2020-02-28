29 февраля: озвучен ритуал на удачное замужество

Астролог Эфа Форина рассказала о том, что, согласно западной традиции, 29 февраля – единственный день на 4 года, когда девушка может сделать предложение любимому мужчине.

"В давние времена существовало поверье, что именно 29 февраля девушка могла сама предложить руку и сердце парню, в которого влюблена, и парню нельзя было отказываться. В противном случае он должен был выплатить девушке денежную компенсацию", – сообщила она OBOZREVATEL.

По словам астролога, покровителем дня считался святой Освальд, и именно к нему было принято обращаться с молитвами об удачном замужестве. "Это прекрасный день, чтобы проявить свои симпатии в отношении любимого человека. Возможно, он слишком стеснителен, и проявление вашей активности будет только на руку вам обоим", – сказала она.

29 февраля девушка может сделать предложение парню

"А что бы признание в любви подействовало наверняка, перед объяснением разломите или разрежьте пополам красное яблоко и угостите половинкой своего мужчину, вторую половину съешьте сами", – посоветовала она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина озвучила обряд на укрепление любви. Для него потребуется две ленты и две свечи.

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