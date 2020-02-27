День 29 февраля бывает раз в 4 года. Чем он уникален и чем опасен? Правда ли, что, если сыграть свадьбу 29 февраля, семейная жизнь будет счастливой? Или в високосный 2020 год противопоказаны любые важные события?

29 февраля. 29 - число двоякое и неоднозначное. Оно символизирует скрытые и загадочные силы природы. Число 29 считается циклом Черной Луны. Эта цифра перекликается и с циклом планеты Сатурн, которая обращается вокруг Солнца за 29 лет и считается очень жесткой.

Считалось, что в 29-й лунный день колдуны способны активировать разрушающие программы. Поэтому даты 29 в солнечном календаре, так же, как и 29-го лунного дня, опасались. Старались не заниматься никакими важными делами, не заключать сделок, не выходить в море.

Но в это же время во многих религиях Земли в этот же 29-й лунный день проводят самые эффективные медитации, посты, богослужения.

Можно ли 29 февраля играть свадьбу?

Действие 29 числа абсолютно непредсказуемо, как и сама природа. Одному человеку 29 числа могут подарить лотерейный билет, и он получит невиданный выигрыш. А другой может заключить неудачную сделку и потерять капитал.

Почему один получает финансовый выигрыш, а другой финансовую потерю - объяснения нет, ни от ученых, ни от специалистов в эзотерике. Озвучивается предположение о том, что все дело в цикле Сатурна, который проявляется через число 29.

Задача сферы Сатурна - формировать у человека внутренний волевой стержень. Например, если человек в чем-то ограничил себя, посвятив дополнительное время учебе и работе - он формирует в себе этот самый внутренний стержень. Сатурн этот стержень поддерживает - и человек достигает успехов.

Если же человек отказывается от формирования внутреннего стержня, излишне расслаблен, проявляет лень - Сатурн включает внешние механизмы воздействия. Например, человек попадает на необитаемый остров, и, чтобы выжить и выбраться с острова, вынужден мобилизовать себя, формируя внутренний стержень.

Поэтому логично предположить, что для людей с четко сформированным внутренним стержнем 29 февраля принесет удачу. Если же человек не уверен в этом внутреннем стержне, то лучше этот день посвятить медитациям или отдыху.

Добавлю, что этот високосный год - особый. Он несет 7 затмений между зимними солнцестояниями. Два затмения попадают на "дни силы" и вызовут явление "энерготрясения". Не забываем и про число-палиндром 02022020 и 16 двоек в четырех датах февраля. Все это добавляет мощи 29 февраля.

2020 год непредсказуем, а поэтому можно, не опасаясь, и устраивать личную жизнь, и создавать семьи, и развивать активность в деловой сфере.

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