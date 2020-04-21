22.04.2020 можно исполнить любое желание – нумеролог

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал, что день 22 апреля 2020 года благоприятен для загадывания желаний за счет большого количества "двоек" в этой дате.

Чтобы желания исполнились быстро, необходимо провести простой ритуал. Об этом он сообщил OBOZREVATEL.

"Этот год перенасыщен двойками – каждый месяц 22 числа у нас будет повторяться дата с 4 двойками, уже не говоря о феврале, когда дат с большим количеством двоек было предостаточно", - сказал он. За счет такого сочетания цифр, а также с учетом того, что в текущем году будет 7 солнечных и лунных затмений, 2020 год является переломным и трансформационным.

22 апреля 2020 года - особый день для загадывания желаний

"Человечество как в зеркале увидит как свои достоинства, так и свои недостатки. И это вызовет и уже вызывает различные события – вспышка коронавируса, снегопады в апреле, большое количество пожаров и так далее", – сказал Игорь Мехеда.

Он пояснил, что "двойка" в нумерологии является символом неравновесности, а "четверка" означает четыре стороны света и четыре стихии.

"Чтобы достичь равновесия и исполнить желания, в этот день рекомендуется обращаться к стихиям. Позвать силу воздуха с востока, силу огня с юга, силу воды с запада и силу земли с севера. Находясь в этой точке равновесия, можно обращаться к Высшим Силам за помощью в каких-то сферах жизни, и эта помощь придет неожиданно быстро", – пообещал астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о том, что даты с большим количеством "двоек" в феврале 2020 года образовали так называемые Врата Судьбы.