20.02.2020: астролог сказала, как использовать особый день

Астролог Эфа Форина рассказала о том, что в связи с большим количеством "двоек" в дате 20 февраля 2020 года, в этот день духовные практики позволят восстановить энергетический баланс организма.

По ее словам, тот факт, что "20.02.2020 – дата физического бездействия и пассивности духа", не будет препятствием для этого, – сообщила астролог в блоге OBOZREVATEL.

"В этот день, 20.02.2020, можно избавиться от проблем в энергетике с помощью вибрационных медитаций", – сказала Эфа Форина. Она пояснила, что для такой медитации необходимо использовать свечи определенного цвета и в определенном количестве.

20 февраля 2020 года можно восстановить энергетику

"Свечи этого дня фиолетовые или сиреневые, количество – 8 штук. Расставьте их в круг и положите в центр свое фото. Оставьте свечи какое-то время гореть, по окончании выбросите их, а фото уберите в альбом", – порекомендовала астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина озвучила денежный ритуал. Для него понадобится 8 мандаринов, 8 монет и 8 свечей.

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